Qual é o preço em tempo real de Ballies hoje?

O preço atual de Ballies está em R$0.0566319023716801896000, com uma variação de 8.84% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para BALL?

BALL foi negociado entre R$0.0520280567430132042000 e R$0.0602939178872515959000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Ballies está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica BALL está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que BALL está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Ballies?

Com uma capitalização de mercado de R$1809400.44780989004000, Ballies ocupa a posição #3942, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial BALL tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Ballies se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.51107227471670967000, enquanto o ATL é de R$0.023766036119766417000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de BALL?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (31956376.72745364 tokens), o desempenho da categoria dentro de Gaming (GameFi),Cronos Ecosystem,Sports Games e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.