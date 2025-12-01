Preço de Cronos Legends hoje

O preço ao vivo de Cronos Legends (CLG) hoje é $ 91.93, com uma variação de 3.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLG para USD é de $ 91.93 por CLG.

Cronos Legends ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,685, com um fornecimento em circulação de 333.80 CLG. Nas últimas 24 horas, CLG foi negociado entre $ 88.68 (mínimo) e $ 92.86 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 474.6, enquanto a mínima histórica foi de $ 52.75.

No desempenho de curto prazo, CLG movimentou-se +0.55% na última hora e +4.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cronos Legends (CLG)

Capitalização de mercado $ 30.69K$ 30.69K $ 30.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.94K$ 43.94K $ 43.94K Fornecimento Circulante 333.80 333.80 333.80 Fornecimento total 477.9525 477.9525 477.9525

A capitalização de mercado atual de Cronos Legends é $ 30.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLG é 333.80, com um fornecimento total de 477.9525. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.94K.