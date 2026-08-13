O que é a Cashaa?

A Cashaa é a maior neobanco cripto-amigável com sede no Reino Unido, oferecendo serviços para centenas de empresas de criptomoedas em todo o mundo. O token CAS impulsiona o ecossistema bancário da Cashaa.

O que torna a Cashaa única?

A Cashaa oferece serviços bancários exclusivos e amigáveis às criptomoedas, incluindo processamento rápido de solicitações, taxas de configuração reduzidas, custos mais baixos para transferências internacionais, descontos em exchanges e taxas de transação — todos eles restritos aos detentores do CAS.

Qual é o preço em tempo real de Cashaa hoje?

O preço atual de Cashaa está em R$, com uma variação de --% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para CAS?

CAS foi negociado entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Cashaa está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica CAS está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que CAS está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Cashaa?

Com uma capitalização de mercado de R$3435096.55493983074000, Cashaa ocupa a posição #3261, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial CAS tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Cashaa se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$1.14674941837560894000, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de CAS?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (725890858.2 tokens), o desempenho da categoria dentro de BNB Chain Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.