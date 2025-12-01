Preço de Carrot hoje

O preço ao vivo de Carrot (CRT) hoje é $ 113.0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRT para USD é de $ 113.0 por CRT.

Carrot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,696,523, com um fornecimento em circulação de 262.80K CRT. Nas últimas 24 horas, CRT foi negociado entre $ 112.89 (mínimo) e $ 113.01 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 133.16, enquanto a mínima histórica foi de $ 101.03.

No desempenho de curto prazo, CRT movimentou-se -0.00% na última hora e +0.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Carrot (CRT)

Capitalização de mercado $ 29.70M$ 29.70M $ 29.70M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.70M$ 29.70M $ 29.70M Fornecimento Circulante 262.80K 262.80K 262.80K Fornecimento total 262,800.031223722 262,800.031223722 262,800.031223722

