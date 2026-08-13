Preço de breadcat hoje

O preço ao vivo de breadcat (BREADCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 38.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BREADCAT para USD é de $ 0 por BREADCAT.

breadcat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,290.85, com um fornecimento em circulação de 960.82M BREADCAT. Nas últimas 24 horas, BREADCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BREADCAT movimentou-se +19.61% na última hora e +40.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de breadcat (BREADCAT)

Capitalização de mercado $ 19.29K$ 19.29K $ 19.29K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.29K$ 19.29K $ 19.29K Fornecimento Circulante 960.82M 960.82M 960.82M Fornecimento total 960,820,860.144578 960,820,860.144578 960,820,860.144578

A capitalização de mercado atual de breadcat é $ 19.29K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BREADCAT é 960.82M, com um fornecimento total de 960820860.144578. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.29K.