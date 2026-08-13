Preço de Bobina hoje

O preço ao vivo de Bobina (BOBINA) hoje é $ 0.0063987, com uma variação de 3.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOBINA para USD é de $ 0.0063987 por BOBINA.

Bobina ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 63,986, com um fornecimento em circulação de 10.00M BOBINA. Nas últimas 24 horas, BOBINA foi negociado entre $ 0.00639939 (mínimo) e $ 0.00660874 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01022839, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00454648.

No desempenho de curto prazo, BOBINA movimentou-se -0.22% na última hora e -1.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 163.45.

Informações de mercado de Bobina (BOBINA)

Capitalização de mercado $ 63.99K$ 63.99K $ 63.99K Volume (24h) $ 163.45$ 163.45 $ 163.45 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 63.99K$ 63.99K $ 63.99K Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bobina é $ 63.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 163.45. A oferta em circulação de BOBINA é 10.00M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 63.99K.