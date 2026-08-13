Preço de BloxAPI hoje

O preço ao vivo de BloxAPI (BLOXX) hoje é $ 0, com uma variação de 9.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLOXX para USD é de $ 0 por BLOXX.

BloxAPI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 142,549, com um fornecimento em circulação de 999.98M BLOXX. Nas últimas 24 horas, BLOXX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0014018, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BLOXX movimentou-se +1.36% na última hora e -3.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.01K.

Informações de mercado de BloxAPI (BLOXX)

Capitalização de mercado $ 142.55K$ 142.55K $ 142.55K Volume (24h) $ 4.01K$ 4.01K $ 4.01K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 142.55K$ 142.55K $ 142.55K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,980,015.959174 999,980,015.959174 999,980,015.959174

A capitalização de mercado atual de BloxAPI é $ 142.55K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.01K. A oferta em circulação de BLOXX é 999.98M, com um fornecimento total de 999980015.959174. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 142.55K.