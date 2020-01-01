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Principais tokens de Pump Fund Portfolio por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Pump Fund Portfolio. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
PUMPCADE
PUMPCADE
PUMPCADE
$ 0.01053886
-2.38%
-0.08%
-25.57%
$ 10.53M
$ 595.86K
2
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.0017335
-0.42%
+0.14%
+20.28%
$ 1.64M
$ 47.82K
3
BloxAPI
BloxAPI
BLOXX
$ 0.00014221
+0.08%
-0.11%
-3.48%
$ 142.21K
$ 4.10K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Pump Fund Portfolio e por que são populares?
Tokens de Pump Fund Portfolio representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 3 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $12.31M.
Qual é o token de Pump Fund Portfolio com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Pump Fund Portfolio acompanhados na MEXC, ZAUTH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.14% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Pump Fund Portfolio existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 3 tokens de Pump Fund Portfolio, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Pump Fund Portfolio incluem PUMPCADE, ZAUTH, BLOXX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Pump Fund Portfolio?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Pump Fund Portfolio é de aproximadamente $12.31M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Pump Fund Portfolio, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.