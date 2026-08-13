Preço de Bitsocial hoje

O preço ao vivo de Bitsocial (BSO) hoje é $ 0.00578915, com uma variação de 2.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BSO para USD é de $ 0.00578915 por BSO.

Bitsocial ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,215,791, com um fornecimento em circulação de 210.00M BSO. Nas últimas 24 horas, BSO foi negociado entre $ 0.00526421 (mínimo) e $ 0.00578776 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0110834, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00526421.

No desempenho de curto prazo, BSO movimentou-se +0.33% na última hora e -7.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.84K.

Informações de mercado de Bitsocial (BSO)

Capitalização de mercado $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volume (24h) $ 2.84K$ 2.84K $ 2.84K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Fornecimento Circulante 210.00M 210.00M 210.00M Fornecimento total 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bitsocial é $ 1.22M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.84K. A oferta em circulação de BSO é 210.00M, com um fornecimento total de 210000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.22M.