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Principais tokens de Decentralized Social Media (DeSOC) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Decentralized Social Media (DeSOC). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.19
0.00%
-0.01%
-9.16%
$ 12.56M
$ 1.03K
2
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00578915
+0.26%
+0.03%
-9.46%
$ 1.22M
$ 2.84K
3
Spirit Town
Spirit Town
SPIRIT
$ 2.11053E-7
0.00%
+2.30%
0.00%
$ 21.11K
--
4
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.937E-5
+0.21%
+0.60%
+4.65%
$ 14.26K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Decentralized Social Media (DeSOC) e por que são populares?
Tokens de Decentralized Social Media (DeSOC) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $13.82M.
Qual é o token de Decentralized Social Media (DeSOC) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Decentralized Social Media (DeSOC) acompanhados na MEXC, SPIRIT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Decentralized Social Media (DeSOC) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de Decentralized Social Media (DeSOC), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Decentralized Social Media (DeSOC) incluem DESO, BSO, SPIRIT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Decentralized Social Media (DeSOC)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Decentralized Social Media (DeSOC) é de aproximadamente $13.82M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Decentralized Social Media (DeSOC), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.