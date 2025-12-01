Preço de BitcoinZK hoje

O preço ao vivo de BitcoinZK (ZYRA) hoje é $ 0.00203109, com uma variação de 2.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZYRA para USD é de $ 0.00203109 por ZYRA.

BitcoinZK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 507,333, com um fornecimento em circulação de 250.00M ZYRA. Nas últimas 24 horas, ZYRA foi negociado entre $ 0.00189881 (mínimo) e $ 0.00224815 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.167321, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00189881.

No desempenho de curto prazo, ZYRA movimentou-se +1.85% na última hora e -50.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BitcoinZK (ZYRA)

Capitalização de mercado $ 507.33K$ 507.33K $ 507.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Fornecimento Circulante 250.00M 250.00M 250.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

