Qual é o preço atual de Biswap?

Biswap está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de -0.88% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Biswap é de R$10.525481547021000, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de BSW hoje?

A capitalização de mercado está em R$889824.20998515534000, colocando o ativo no #4874 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Biswap?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com BSW.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 498978200.0 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Biswap se enquadra?

Biswap faz parte da classificação Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de BSW?

Operar na rede -- permite que BSW aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.