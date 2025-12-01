Preço de BARKcoin hoje

O preço ao vivo de BARKcoin (BARKCOIN) hoje é $ 0.00004688, com uma variação de 1.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BARKCOIN para USD é de $ 0.00004688 por BARKCOIN.

BARKcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,887, com um fornecimento em circulação de 999.76M BARKCOIN. Nas últimas 24 horas, BARKCOIN foi negociado entre $ 0.00004675 (mínimo) e $ 0.00004938 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00336104, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003534.

No desempenho de curto prazo, BARKCOIN movimentou-se -1.00% na última hora e +9.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BARKcoin (BARKCOIN)

Capitalização de mercado $ 46.89K$ 46.89K $ 46.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.89K$ 46.89K $ 46.89K Fornecimento Circulante 999.76M 999.76M 999.76M Fornecimento total 999,760,217.280787 999,760,217.280787 999,760,217.280787

A capitalização de mercado atual de BARKcoin é $ 46.89K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BARKCOIN é 999.76M, com um fornecimento total de 999760217.280787. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.89K.