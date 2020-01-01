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Principais tokens de Sports Games por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Sports Games. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
GMT
GMT
GMT
$ 0.00651765
-0.01%
-0.04%
-6.72%
$ 20.28M
$ 4.20M
2
PowerSnookerCoin
PowerSnookerCoin
PSC
$ 0.00367322
0.00%
--
0.00%
$ 2.20M
$ 296.18
3
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.001689
-0.05%
-1.92%
-5.82%
$ 1.92M
$ 22.01M
4
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 2.002E-5
+1.68%
+17.90%
+15.32%
$ 1.33M
--
5
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00412968
+4.82%
+0.44%
+36.00%
$ 1.03M
$ 4.59K
6
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00016432
-0.71%
+0.01%
-2.85%
$ 755.85K
$ 1.91M
7
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01136611
+0.02%
-0.00%
-0.93%
$ 661.92K
$ 170.49
8
Ballies
Ballies
BALL
$ 0.01126081
-0.34%
+0.07%
-3.70%
$ 359.86K
$ 292.75
9
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.0002013
0.00%
--
+0.01%
$ 74.07K
$ 3.49
10
DuelNow
DuelNow
DNOW
$ 2.391E-5
0.00%
-0.90%
+0.80%
$ 23.91K
--
11
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
-93.71%
$ 23.35K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Sports Games e por que são populares?
Tokens de Sports Games representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 11 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $28.67M.
Qual é o token de Sports Games com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Sports Games acompanhados na MEXC, KARATE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 17.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Sports Games existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 11 tokens de Sports Games, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Sports Games incluem GMT, PSC, FOXSY. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Sports Games?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Sports Games é de aproximadamente $28.67M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Sports Games, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.