Qual é o preço em tempo real de AVATAR UI hoje?

O preço atual de AVATAR UI está em R$0.1165515417990425223000, com uma variação de --% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para AUI?

AUI foi negociado entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade AVATAR UI está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica AUI está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que AUI está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para AVATAR UI?

Com uma capitalização de mercado de R$58252.6394377097427000, AVATAR UI ocupa a posição #9917, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial AUI tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como AVATAR UI se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$1.14071438089625958000, enquanto o ATL é de R$0.0712292642081112924000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de AUI?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (499801.622662 tokens), o desempenho da categoria dentro de Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Orynth Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.