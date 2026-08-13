Qual é o preço atual de Arai?

Arai está sendo negociado a R$0.1148529456791496756000, o que representa uma variação de preço de 35.12% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como AA se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 35.12% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se AA está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Arai está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Binance Alpha Spotlight?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Binance Alpha Spotlight, AA demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Arai hoje?

A capitalização de mercado de R$16534258.63371632340000 coloca AA no ranking #1860, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0795181967446617846000 e R$0.1302490762449263469000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente AA está sendo negociado?

Arai gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de AA?

Com 144500000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.