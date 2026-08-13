Preço de USAT hoje

O preço ao vivo de USAT (USAT) hoje é R$ 0.9994, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USAT para BRL é de R$ 0.9994 por USAT.

USAT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando R$ 10.00M, com um fornecimento em circulação de 10.00M USAT. Nas últimas 24 horas, USAT foi negociado entre R$ 0.9985 (mínimo) e R$ 0.9997 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, USAT movimentou-se -0.03% na última hora e -0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.27K.

Informações de mercado de USAT (USAT)

Capitalização de mercado R$ 10.00MR$ 10.00M R$ 10.00M Volume (24h) R$ 54.27KR$ 54.27K R$ 54.27K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 10.00MR$ 10.00M R$ 10.00M Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 10,002,050 10,002,050 10,002,050 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de USAT é R$ 10.00M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.27K. A oferta em circulação de USAT é 10.00M, com um fornecimento total de 10002050. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 10.00M.