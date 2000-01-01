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Principais tokens de Celo Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Celo Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999117
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 183.02B
$ 32.29B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,624.07
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.74
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
5
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,388.92
+0.12%
+0.00%
+3.32%
$ 119.70M
$ 9.51M
6
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1601
+0.44%
-1.77%
-3.02%
$ 46.09M
$ 344.39K
7
CELO
CELO
CELO
$ 0.06095
+0.31%
-2.47%
-0.21%
$ 36.65M
$ 925.26K
8
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.192164
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-1.40%
$ 34.09M
$ 398.52K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.986586
+0.01%
-0.00%
-1.06%
$ 11.70M
$ 9.83K
10
USAT
USAT
USAT
$ 0.9996
0.00%
+0.01%
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$ 10.00M
$ 54.19K
11
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.510111
+0.13%
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-0.34%
$ 7.53M
$ 10.84K
12
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02494
-0.04%
-0.44%
-2.39%
$ 5.57M
$ 2.52M
13
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
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-0.00%
0.00%
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$ 52.98K
14
SWEAT
SWEAT
SWEAT
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+0.17%
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-8.28%
$ 4.72M
$ 31.13K
15
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 2.0
0.00%
+0.73%
+73.91%
$ 2.95M
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16
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
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$ 2.88M
$ 0.10
17
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.02926026
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-1.27%
$ 2.06M
$ 42.65
18
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
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$ 1.63M
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19
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.196065
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+1.09%
$ 1.61M
$ 1.35K
20
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.996968
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+0.01%
+0.69%
$ 1.12M
$ 30.23K
21
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054123
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--
-4.04%
$ 1.11M
$ 3.06
22
Moola Celo Dollars
Moola Celo Dollars
MCUSD
$ 0.997756
+0.18%
-0.00%
-0.32%
$ 649.09K
$ 710.39
23
Mento British Pound
Mento British Pound
GBPM
$ 1.35
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--
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$ 394.34K
$ 2.12K
24
Mento Brazilian Real
Mento Brazilian Real
BRLM
$ 0.19315
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-0.86%
$ 218.87K
$ 2.90K
25
VNX British Pound
VNX British Pound
VGBP
$ 1.34
+0.75%
0.00%
+0.75%
$ 169.17K
$ 1.33
26
Mento Kenyan Shilling
Mento Kenyan Shilling
KESM
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$ 164.77K
$ 19.24
27
Regen
Regen
REGEN
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-15.17%
$ 144.74K
$ 378.17
28
Wrapped cETH
Wrapped cETH
CETH
$ 1,668.54
+0.23%
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$ 109.59K
$ 2.45
29
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
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-0.98%
-0.00%
+0.27%
$ 86.33K
$ 278.36
30
Mento Swiss Franc
Mento Swiss Franc
CHFM
$ 1.22
0.00%
--
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$ 86.23K
$ 707.67
31
PerkOS
PerkOS
PERKOS
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+2.20%
-3.74%
$ 77.53K
--
32
Mento Japanese Yen
Mento Japanese Yen
JPYM
$ 0.0063633
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--
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$ 19.34
33
Chilean Peso
Chilean Peso
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34
Mento Nigerian Naira
Mento Nigerian Naira
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--
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35
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
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36
Ubeswap
Ubeswap
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37
Mento South African Rand
Mento South African Rand
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--
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38
SelfClaw
SelfClaw
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--
39
Peruvian Sol
Peruvian Sol
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Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
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41
Mento Canadian Dollar
Mento Canadian Dollar
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--
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$ 2.33
42
cGHS
cGHS
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+0.03%
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43
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
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44
Mento Australian Dollar
Mento Australian Dollar
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45
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9909
-0.09%
+0.46%
-1.21%
--
$ 55.58K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Celo Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Celo Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 45 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $271.31B.
Qual é o token de Celo Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Celo Ecosystem acompanhados na MEXC, PERKOS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Celo Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 45 tokens de Celo Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Celo Ecosystem incluem USDT, USDC, WBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Celo Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Celo Ecosystem é de aproximadamente $271.31B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Celo Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.