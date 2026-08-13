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O preço ao vivo de Turtle hoje é 0.04312 BRL. A capitalização de mercado de TURTLE é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TURTLE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Turtle hoje é 0.04312 BRL. A capitalização de mercado de TURTLE é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TURTLE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Turtle (TURTLE)

Preço em tempo real de 1 TURTLE para BRL

R$0.2237928
R$0.2237928R$0.2237928
-2.53%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Turtle (TURTLE)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:06:21 (UTC+8)

Preço de Turtle hoje

O preço ao vivo de Turtle (TURTLE) hoje é R$ 0.04312, com uma variação de 2.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TURTLE para BRL é de R$ 0.04312 por TURTLE.

Turtle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TURTLE. Nas últimas 24 horas, TURTLE foi negociado entre R$ 0.04304 (mínimo) e R$ 0.04558 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TURTLE movimentou-se -0.28% na última hora e +1.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 58.85K.

Informações de mercado de Turtle (TURTLE)

--
----

R$ 58.85K
R$ 58.85KR$ 58.85K

R$ 43.12M
R$ 43.12MR$ 43.12M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Turtle é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 58.85K. A oferta em circulação de TURTLE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 43.12M.

Histórico de preço de Turtle BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.04304
R$ 0.04304R$ 0.04304
Mínimo 24h
R$ 0.04558
R$ 0.04558R$ 0.04558
Máximo 24h

R$ 0.04304
R$ 0.04304R$ 0.04304

R$ 0.04558
R$ 0.04558R$ 0.04558

--
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--
----

-0.28%

-2.53%

+1.14%

+1.14%

Histórico de preços de Turtle (TURTLE) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Turtle para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0058089-2.53%
30 diasR$ +0.01048+32.10%
60 diasR$ +0.00666+18.26%
90 diasR$ -0.00905-17.35%
Variação de preço de Turtle hoje

Hoje, TURTLE registrou uma variação de R$ -0.0058089 (-2.53%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Turtle

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.01048 (+32.10%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Turtle

Expandindo a visualização para 60 dias, TURTLE teve uma variação de R$ +0.00666 (+18.26%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Turtle

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00905 (-17.35%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Turtle (TURTLE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Turtle.

Análise para Turtle

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Turtle. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Turtle hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de TURTLE: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

TURTLE_USDT está operando acima do centro de 0,04383 no período de 4 horas. O preço encontra-se entre o nível de resistência R2, em 0,04455, e o preço atual, em 0,04463. O sistema de pivôs indica que o preço rompeu o intervalo de oscilação de curto prazo. A estrutura das médias móveis apresenta uma configuração de alta. O indicador MACD formou um padrão de cruzamento descendente, enquanto as linhas rápida e lenta mostram uma divergência de momentum. O RSI permanece oscilando na zona neutra. A volatilidade mantém-se em estado de convergência. As forças compradoras e vendedoras estão equilibradas neste patamar. O suporte imediato está localizado no ponto S2, em 0,0431, cerca de 3,4% abaixo do preço atual. A resistência secundária mais próxima é o ponto R2, em 0,04455, aproximadamente 0,2% acima do preço atual. Já o suporte secundário inferior encontra-se no ponto S1, em 0,04337, enquanto a resistência secundária superior está no ponto R1, em 0,04409. Atualmente, o preço encontra-se em um ponto-chave para uma mudança de tendência, com o mercado aguardando a confirmação da direção a ser adotada.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Turtle?

Os preços do token TURTLE são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais das criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Adoção pela comunidade e engajamento dos usuários
4. Progresso no desenvolvimento e atualizações da plataforma
5. Anúncios de parcerias e integrações
6. Notícias regulatórias que afetam tokens DeFi
7. Movimentações nos preços do Bitcoin e de altcoins principais
8. Utilidade do token e recompensas de staking
9. Dinâmica de oferta e tokenomics
10. Buzz nas redes sociais e menções por influenciadores

Por que as pessoas querem saber o preço de Turtle hoje?

As pessoas querem saber o preço da Turtle (TURTLE) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, acompanhar o desempenho da carteira, definir o momento ideal para comprar ou vender, avaliar as tendências do mercado, calcular lucros e perdas e manter-se atualizado sobre a volatilidade para fins de gestão de risco.

Previsão de preço para Turtle

Previsão de preço de Turtle (TURTLE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de TURTLE em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Turtle (TURTLE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Turtle pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Turtle pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de TURTLE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Turtle.

Como comprar e investir em Turtle em Brasil

Pronto para começar com Turtle? Comprar TURTLE é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Turtle. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Turtle (TURTLE).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Turtle será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Turtle(TURTLE)

O que você pode fazer com Turtle

Possuir Turtle permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Turtle (TURTLE) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Turtle (TURTLE)

Turtle is a Web3 distribution protocol that monetizes user wallet activity—including liquidity deployment, earned yields, swaps via partners, staking, and referral usage—through APIs, enabling distribution partners to generate additional income seamlessly without adding any risk or extra steps for users.

Recurso Turtle

Para uma compreensão mais aprofundada de Turtle, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Turtle
Explorador de blocos

Categoria :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Turtle

Última atualização da página: 2026-08-13 09:06:21 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Turtle (TURTLE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Turtle

TURTLEUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em TURTLE com alavancagem. Explore a negociação de futuros de TURTLEUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Turtle (TURTLE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Turtle.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TURTLE/USDT
R$0.2240004
R$0.2240004R$0.2240004
-2.22%
1.34M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

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Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.088749
R$0.088749R$0.088749

-14.50%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1181244
R$0.1181244R$0.1181244

+469.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.340577
R$1.340577R$1.340577

+6.29%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6405071
R$1.6405071R$1.6405071

-3.20%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0484227
R$0.0484227R$0.0484227

-3.61%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001932756
R$0.001932756R$0.001932756

+48.96%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00611901
R$0.00611901R$0.00611901

+17.90%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33215363
R$1.33215363R$1.33215363

+17.14%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.837465
R$12.837465R$12.837465

+23.67%

aPriori

aPriori

APR

R$2.2430661
R$2.2430661R$2.2430661

+0.18%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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