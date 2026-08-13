Preço de Turtle hoje

O preço ao vivo de Turtle (TURTLE) hoje é R$ 0.04312, com uma variação de 2.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TURTLE para BRL é de R$ 0.04312 por TURTLE.

Turtle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TURTLE. Nas últimas 24 horas, TURTLE foi negociado entre R$ 0.04304 (mínimo) e R$ 0.04558 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TURTLE movimentou-se -0.28% na última hora e +1.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 58.85K.

Informações de mercado de Turtle (TURTLE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 58.85KR$ 58.85K R$ 58.85K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 43.12MR$ 43.12M R$ 43.12M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Turtle é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 58.85K. A oferta em circulação de TURTLE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 43.12M.