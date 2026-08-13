Preço de SYMM hoje

O preço ao vivo de SYMM (SYMM) hoje é R$ 0.0316, com uma variação de 1.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SYMM para BRL é de R$ 0.0316 por SYMM.

SYMM ocupa atualmente a posição #1017 em capitalização de mercado, totalizando R$ 5.22M, com um fornecimento em circulação de 165.18M SYMM. Nas últimas 24 horas, SYMM foi negociado entre R$ 0.0313 (mínimo) e R$ 0.0367 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.930298544640787339, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0103836898947291564.

No desempenho de curto prazo, SYMM movimentou-se +0.95% na última hora e -16.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 6.11K.

Informações de mercado de SYMM (SYMM)

Classificação No.1017 Capitalização de mercado R$ 5.22MR$ 5.22M R$ 5.22M Volume (24h) R$ 6.11KR$ 6.11K R$ 6.11K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 9.96MR$ 9.96M R$ 9.96M Fornecimento Circulante 165.18M 165.18M 165.18M Fornecimento máximo 315,177,684 315,177,684 315,177,684 Fornecimento total 315,177,684 315,177,684 315,177,684 Taxa circulante 52.40% Blockchain pública SYMM

A capitalização de mercado atual de SYMM é R$ 5.22M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 6.11K. A oferta em circulação de SYMM é 165.18M, com um fornecimento total de 315177684. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.96M.