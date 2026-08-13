Preço de SPACEX(PRE) hoje

O preço ao vivo de SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) hoje é R$ 146.49, com uma variação de 4.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPACEX(PRE) para BRL é de R$ 146.49 por SPACEX(PRE).

SPACEX(PRE) ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SPACEX(PRE). Nas últimas 24 horas, SPACEX(PRE) foi negociado entre R$ 129.02 (mínimo) e R$ 146.98 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SPACEX(PRE) movimentou-se +0.88% na última hora e +34.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 120.01K.

Informações de mercado de SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE))

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 120.01KR$ 120.01K R$ 120.01K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.92TR$ 1.92T R$ 1.92T Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 13,075,865,175 13,075,865,175 13,075,865,175 Fornecimento total ---- -- Blockchain pública NONE

A capitalização de mercado atual de SPACEX(PRE) é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 120.01K. A oferta em circulação de SPACEX(PRE) é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.92T.