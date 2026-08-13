Preço de Vidaio hoje

O preço ao vivo de Vidaio (SN85) hoje é R$ 1.098, com uma variação de 6.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN85 para BRL é de R$ 1.098 por SN85.

Vidaio ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SN85. Nas últimas 24 horas, SN85 foi negociado entre R$ 1.028 (mínimo) e R$ 1.098 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SN85 movimentou-se +2.90% na última hora e -2.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 17.81K.

Informações de mercado de Vidaio (SN85)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 17.81KR$ 17.81K R$ 17.81K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 23.06MR$ 23.06M R$ 23.06M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain pública TAO

A capitalização de mercado atual de Vidaio é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 17.81K. A oferta em circulação de SN85 é --, com um fornecimento total de 21000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 23.06M.