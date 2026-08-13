Preço de SN64 hoje

O preço ao vivo de SN64 (SN64) hoje é R$ 17.23, com uma variação de 0.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN64 para BRL é de R$ 17.23 por SN64.

SN64 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SN64. Nas últimas 24 horas, SN64 foi negociado entre R$ 17.12 (mínimo) e R$ 17.69 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SN64 movimentou-se +0.64% na última hora e +2.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 2.98K.

Informações de mercado de SN64 (SN64)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 2.98KR$ 2.98K R$ 2.98K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 36.18BR$ 36.18B R$ 36.18B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 Blockchain pública TAO

A capitalização de mercado atual de SN64 é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 2.98K. A oferta em circulação de SN64 é --, com um fornecimento total de 2100000064. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 36.18B.