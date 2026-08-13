O que é o Rave?

Krav é uma exchange descentralizada de contratos perpétuos em criptomoedas quanto.

O que torna o Rave único?

O Krav é a primeira exchange descentralizada de contratos perpétuos quanto, permitindo que traders alavanquem operações com BTC usando qualquer altcoin como garantia, com ganhos e perdas liquidados em altcoins. As principais inovações incluem: Atende tanto traders quanto provedores de liquidez (LPs), permitindo que traders abram posições compradas ou vendidas em Bitcoin (BTC) usando altcoins como garantia, enquanto os LPs ganham taxas de transação quando os traders ajustam suas posições. Ordens limites que oferecem controle aprimorado sobre estratégias de trading e permitem taxas adicionais de execução para otimizar lucros. Medidas de mitigação de risco, incluindo um mecanismo de taxa de financiamento para equilibrar posições compradas e vendidas, e liquidação forçada a 90% da garantia depositada para proteger o pool de liquidez.

Qual é a história do Rave?

O mercado de criptomoedas, avaliado em mais de US$ 1 trilhão com 10.000 moedas únicas, destaca uma disparidade entre moedas estabelecidas com utilidade clara e a maioria das altcoins sem casos de uso substanciais. Muitas altcoins permanecem inativas, limitando seu valor e versatilidade. O Krav resolve isso ao introduzir volatilidade do Bitcoin e Ethereum em altcoins de menor volume, transformando-as em ativos subjacentes para derivativos quanto. Isso aumenta o volume de negociação e a utilidade, criando um mercado dinâmico para altcoins anteriormente subutilizadas.

Quais são as próximas etapas para o Rave?

Os desenvolvimentos futuros incluem a introdução de RWAs como pares de negociação, a expansão dos pares de altcoins com BTC/ETH e a implementação de suporte multi-chain.

Para que o Rave pode ser usado?

Astakeagem de tokens KRAV oferece três tipos de recompensas: KRAV Escrow, Pontos Multiplicadores e Recompensas KRAV. 30% das taxas provenientes de swaps e trading com alavancagem são convertidos em KRAV e distribuídos aos tokens staked, após deduzir as recompensas por indicações e custos da rede. A stakeagem garante que os interesses dos primeiros apoiadores sejam protegidos, evitando diluição por whales e assegurando oportunidades iguais para todos os participantes. Para stakar tokens KRAV, acesse: https://krav.trade/dashboard/stake

Qual é o preço atual de Rave?

O preço em tempo real de Rave (KRAV) é R$0.0079116876850906629000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Rave está posicionado no mercado?

Rave ocupa atualmente a posição de número #2572 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$6757860.42870619338000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de KRAV?

A oferta circulante de KRAV é de 854164133.8607213 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Rave?

Nas últimas 24 horas, Rave teve uma variação de preço entre R$0.00790381894967469000 (mínimo de 24 horas) e R$0.00795895021692036000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Rave está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Rave atingiu um máximo histórico de R$0.37442149553227482000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de KRAV hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Rave?

A movimentação atual do preço de -0.25% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Base Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.