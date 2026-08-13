Preço de PEPPER hoje

O preço ao vivo de PEPPER (PEPPER) hoje é R$ 0.0000000004297, com uma variação de 1.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEPPER para BRL é de R$ 0.0000000004297 por PEPPER.

PEPPER ocupa atualmente a posição #3975 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 PEPPER. Nas últimas 24 horas, PEPPER foi negociado entre R$ 0.000000000422 (mínimo) e R$ 0.000000000446 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.0000000242465473863, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.000000003279682965.

No desempenho de curto prazo, PEPPER movimentou-se 0.00% na última hora e -5.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 295.79.

Informações de mercado de PEPPER (PEPPER)

Classificação No.3975 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 295.79R$ 295.79 R$ 295.79 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.82MR$ 3.82M R$ 3.82M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 Fornecimento total 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública CHZ

A capitalização de mercado atual de PEPPER é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 295.79. A oferta em circulação de PEPPER é 0.00, com um fornecimento total de 8888888888000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.82M.