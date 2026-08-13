Preço de Owlto Finance hoje

O preço ao vivo de Owlto Finance (OWL) hoje é R$ 0.0009202, com uma variação de 3.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OWL para BRL é de R$ 0.0009202 por OWL.

Owlto Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- OWL. Nas últimas 24 horas, OWL foi negociado entre R$ 0.000783 (mínimo) e R$ 0.0015719 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, OWL movimentou-se -0.05% na última hora e +5.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 182.60K.

Informações de mercado de Owlto Finance (OWL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 182.60KR$ 182.60K R$ 182.60K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.84MR$ 1.84M R$ 1.84M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Owlto Finance é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 182.60K. A oferta em circulação de OWL é --, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.84M.