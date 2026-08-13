Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Owlto Finance hoje é 0.0009202 BRL. A capitalização de mercado de OWL é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de OWL para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Owlto Finance hoje é 0.0009202 BRL. A capitalização de mercado de OWL é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de OWL para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre OWL

Informações sobre preços de OWL

O que é OWL

Whitepaper de OWL

Site oficial do OWL

Tokenomics de OWL

Previsão de preço de OWL

Histórico de preço de OWL

Guia de compra de OWL

Conversor de OWL para moeda Fiat

Spot OWL

Futuros USDT-M de OWL

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Owlto Finance

Cotação Owlto Finance (OWL)

Preço em tempo real de 1 OWL para BRL

R$0.004775838
R$0.004775838R$0.004775838
-3.17%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Owlto Finance (OWL)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:04:08 (UTC+8)

Preço de Owlto Finance hoje

O preço ao vivo de Owlto Finance (OWL) hoje é R$ 0.0009202, com uma variação de 3.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OWL para BRL é de R$ 0.0009202 por OWL.

Owlto Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- OWL. Nas últimas 24 horas, OWL foi negociado entre R$ 0.000783 (mínimo) e R$ 0.0015719 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, OWL movimentou-se -0.05% na última hora e +5.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 182.60K.

Informações de mercado de Owlto Finance (OWL)

--
----

R$ 182.60K
R$ 182.60KR$ 182.60K

R$ 1.84M
R$ 1.84MR$ 1.84M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Owlto Finance é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 182.60K. A oferta em circulação de OWL é --, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.84M.

Histórico de preço de Owlto Finance BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.000783
R$ 0.000783R$ 0.000783
Mínimo 24h
R$ 0.0015719
R$ 0.0015719R$ 0.0015719
Máximo 24h

R$ 0.000783
R$ 0.000783R$ 0.000783

R$ 0.0015719
R$ 0.0015719R$ 0.0015719

--
----

--
----

-0.05%

-3.17%

+5.22%

+5.22%

Histórico de preços de Owlto Finance (OWL) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Owlto Finance para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00015635-3.17%
30 diasR$ -0.000096-9.45%
60 diasR$ -0.0002608-22.09%
90 diasR$ -0.0034328-78.87%
Variação de preço de Owlto Finance hoje

Hoje, OWL registrou uma variação de R$ -0.00015635 (-3.17%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Owlto Finance

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.000096 (-9.45%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Owlto Finance

Expandindo a visualização para 60 dias, OWL teve uma variação de R$ -0.0002608 (-22.09%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Owlto Finance

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0034328 (-78.87%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Owlto Finance (OWL)!

Confira agora a página de histórico de preço do Owlto Finance.

Análise para Owlto Finance

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Owlto Finance. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Owlto Finance hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de OWL: Pessimista, otimista 25% | pessimista 75%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】 A OWL_USDT encontra-se no período de 4 horas, posicionada em 0,004343, aproximadamente 4,8% abaixo do centro do canal, situado em 0,004562. O preço está operando próximo ao suporte S1, em 0,004372, e dista apenas 2,3% do suporte S2, localizado em 0,004242. A estrutura atual apresenta uma tendência descendente, estando inserida em uma zona relativamente fraca dentro do sistema de pivôs. 【Estado da Energia】 Tanto o grupo das Médias Móveis (MA) quanto o grupo das Médias Exponenciais (EMA) registram uma configuração de 7 compras, 0 neutro e 0 vendas, com os indicadores de médias de curto prazo organizados de forma consistente. Já o MACD encontra-se em estado de cruzamento negativo, evidenciando uma divergência entre as linhas rápida e lenta. Por sua vez, o RSI permanece dentro de uma faixa neutra, sem revelar qualquer concentração clara na distribuição da energia do mercado. 【Níveis Chave】 A resistência R1 está posicionada em 0,004692, a cerca de 8,0% acima do preço atual. Já o suporte S1, em 0,004372, encontra-se a apenas 0,7% do preço atual, sendo um nível crítico próximo. Além disso, o suporte S2, em 0,004242, situa-se 2,3% abaixo, configurando uma área secundária de defesa.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Owlto Finance?

Vários fatores-chave influenciam o preço do token Owlto Finance (OWL):

1. Sentimento de mercado - Tendências gerais do mercado de criptomoedas e confiança dos investidores
2. Volume de negociação - Um volume mais alto geralmente indica movimentos de preço mais intensos
3. Adoção do protocolo - Uso dos serviços de bridge cruzado da Owlto
4. Utilidade do token - Demanda por OWL em funções de governança e na plataforma
5. Concorrência - Desempenho em relação a outros protocolos DeFi e de bridge
6. Notícias regulatórias - Regulamentações sobre criptomoedas que afetam plataformas DeFi
7. Desenvolvimentos técnicos - Atualizações da plataforma e lançamentos de novos recursos
8. Liquidez - Pares de negociação disponíveis e listagens em exchanges
9. Parcerias - Alianças estratégicas com outros projetos de blockchain
10. Tokenomics - Mecânica de oferta, recompensas de staking e cronograma de distribuição

Esses fatores interagem para criar a volatilidade de preço típica dos mercados de criptomoedas.

Por que as pessoas querem saber o preço de Owlto Finance hoje?

As pessoas querem saber o preço da Owlto Finance (OWL) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, acompanhar o desempenho da carteira, identificar oportunidades de compra/venda, avaliar tendências do mercado e gerenciar o risco de investimento. Os dados de preço em tempo real ajudam os traders a definir com eficácia o momento certo para entrar e sair do mercado no volátil setor de criptomoedas.

Previsão de preço para Owlto Finance

Previsão de preço de Owlto Finance (OWL) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de OWL em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Owlto Finance (OWL) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Owlto Finance pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Owlto Finance pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de OWL para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Owlto Finance.

Como comprar e investir em Owlto Finance em Brasil

Pronto para começar com Owlto Finance? Comprar OWL é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Owlto Finance. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Owlto Finance (OWL).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Owlto Finance será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Owlto Finance(OWL)

O que você pode fazer com Owlto Finance

Possuir Owlto Finance permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Owlto Finance (OWL) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Owlto Finance (OWL)

Owlto Finance (OWL), an AI-powered interoperability protocol that enables fast, low-cost, and secure cross-chain transfers and execution, which is built to scale the liquidity and adoption of native tokens, stablecoins, RWA across ecosystems.

Recurso Owlto Finance

Para uma compreensão mais aprofundada de Owlto Finance, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Owlto Finance
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCross-chain Communication

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Owlto Finance

Última atualização da página: 2026-08-13 07:04:08 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Owlto Finance (OWL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Owlto Finance

OWLUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em OWL com alavancagem. Explore a negociação de futuros de OWLUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Owlto Finance (OWL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Owlto Finance.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OWL/USDT
R$0.004778952
R$0.004778952R$0.004778952
-3.11%
186.31M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.105876
R$0.105876R$0.105876

+2.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1107027
R$0.1107027R$0.1107027

+433.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.243005
R$1.243005R$1.243005

-1.44%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.706472
R$1.706472R$1.706472

+0.68%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0505506
R$0.0505506R$0.0505506

+0.61%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0246525
R$0.0246525R$0.0246525

+31.94%

aPriori

aPriori

APR

R$3.0554568
R$3.0554568R$3.0554568

+36.46%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.36790235
R$1.36790235R$1.36790235

+20.28%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.077762
R$13.077762R$13.077762

+25.99%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00622281
R$0.00622281R$0.00622281

+19.90%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de OWL para BRL

Montante

OWL
OWL
BRL
BRL

1 OWL = 0.004775838 BRL