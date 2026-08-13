Cotação OpenGradient (OPG)
O preço ao vivo de OpenGradient (OPG) hoje é R$ 0.09248, com uma variação de 1.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPG para BRL é de R$ 0.09248 por OPG.
OpenGradient ocupa atualmente a posição #400 em capitalização de mercado, totalizando R$ 17.57M, com um fornecimento em circulação de 190.00M OPG. Nas últimas 24 horas, OPG foi negociado entre R$ 0.09009 (mínimo) e R$ 0.09669 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.5028906624504713107, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.7223967710937418383.
No desempenho de curto prazo, OPG movimentou-se +0.55% na última hora e +3.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 96.91K.
No.400
19.00%
BASE
A capitalização de mercado atual de OpenGradient é R$ 17.57M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 96.91K. A oferta em circulação de OPG é 190.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 92.48M.
+0.55%
-1.44%
+3.09%
+3.09%
Acompanhe as variações de preço de OpenGradient para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0070118
|-1.44%
|30 dias
|R$ -0.01932
|-17.29%
|60 dias
|R$ -0.08542
|-48.02%
|90 dias
|R$ -0.18212
|-66.33%
Hoje, OPG registrou uma variação de R$ -0.0070118 (-1.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.01932 (-17.29%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, OPG teve uma variação de R$ -0.08542 (-48.02%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.18212 (-66.33%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de OpenGradient. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de OPG: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
OPG_USDT está operando acima do centro de 0,0936 no período de 4 horas. O preço encontra-se entre os níveis de suporte S1 e resistência R1. A disposição dos compradores mantém a estrutura de curto prazo estável. No entanto, há uma divergência na consistência dos indicadores. O MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, com desvios evidentes entre as linhas rápida e lenta. O RSI permanece em zona neutra, enquanto o KDJ e o StochRSI ainda não apresentam sinais de ressonância. A volatilidade continua dentro das bandas de Bollinger, indicando que as forças compradoras e vendedoras estão temporariamente equilibradas. O impulso de compra concentra-se principalmente na média móvel (MA), enquanto a pressão de venda é dissipada pelo MACD. A resistência imediata está localizada em 0,0945, distante apenas 0,00057 do preço atual. A resistência secundária encontra-se em 0,0951. Já o suporte imediato está em 0,0930, a apenas 0,00093 do valor atual. O suporte inferior está em 0,0921. O nível-chave de 0,0936 serve como referência imediata. Para que ocorra uma ruptura, será necessário que haja acompanhamento do volume negociado. Até o momento, o padrão de oscilação lateral ainda não foi rompido.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de OpenGradient pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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OpenGradient is the Network for Open Intelligence — a decentralized infrastructure network designed to host, execute, and verify AI models at scale. The network operates as a specialized AI coprocessor, enabling applications, blockchains, and agents to outsource compute to a dedicated network of GPU and TEE nodes. Validators verify every computational proof (TEE attestation or zkML proof) at consensus before it settles on-chain, enabling trustless usage of AI from any network or application. The platform hosts 2,000+ models, has processed 2M+ verifiable inferences, and generated 500K+ cryptographic proofs. Backed by a16z crypto, Coinbase Ventures, and 30+ strategic investors ($9.5M raised).
Para uma compreensão mais aprofundada de OpenGradient, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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