Preço de OpenGradient hoje

O preço ao vivo de OpenGradient (OPG) hoje é R$ 0.09248, com uma variação de 1.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPG para BRL é de R$ 0.09248 por OPG.

OpenGradient ocupa atualmente a posição #400 em capitalização de mercado, totalizando R$ 17.57M, com um fornecimento em circulação de 190.00M OPG. Nas últimas 24 horas, OPG foi negociado entre R$ 0.09009 (mínimo) e R$ 0.09669 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.5028906624504713107, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.7223967710937418383.

No desempenho de curto prazo, OPG movimentou-se +0.55% na última hora e +3.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 96.91K.

Informações de mercado de OpenGradient (OPG)

Classificação No.400 Capitalização de mercado R$ 17.57MR$ 17.57M R$ 17.57M Volume (24h) R$ 96.91KR$ 96.91K R$ 96.91K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 92.48MR$ 92.48M R$ 92.48M Fornecimento Circulante 190.00M 190.00M 190.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 19.00% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de OpenGradient é R$ 17.57M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 96.91K. A oferta em circulação de OPG é 190.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 92.48M.