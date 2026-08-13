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O preço ao vivo de OpenGradient hoje é 0.09248 BRL. A capitalização de mercado de OPG é de 17,571,200 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de OPG para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de OpenGradient hoje é 0.09248 BRL. A capitalização de mercado de OPG é de 17,571,200 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de OPG para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Logo de OpenGradient

Cotação OpenGradient (OPG)

Preço em tempo real de 1 OPG para BRL

R$0.4799193
R$0.4799193R$0.4799193
-1.44%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de OpenGradient (OPG)
Última atualização da página: 2026-08-13 06:59:59 (UTC+8)

Preço de OpenGradient hoje

O preço ao vivo de OpenGradient (OPG) hoje é R$ 0.09248, com uma variação de 1.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPG para BRL é de R$ 0.09248 por OPG.

OpenGradient ocupa atualmente a posição #400 em capitalização de mercado, totalizando R$ 17.57M, com um fornecimento em circulação de 190.00M OPG. Nas últimas 24 horas, OPG foi negociado entre R$ 0.09009 (mínimo) e R$ 0.09669 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.5028906624504713107, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.7223967710937418383.

No desempenho de curto prazo, OPG movimentou-se +0.55% na última hora e +3.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 96.91K.

Informações de mercado de OpenGradient (OPG)

No.400

R$ 17.57M
R$ 17.57MR$ 17.57M

R$ 96.91K
R$ 96.91KR$ 96.91K

R$ 92.48M
R$ 92.48MR$ 92.48M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

BASE

A capitalização de mercado atual de OpenGradient é R$ 17.57M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 96.91K. A oferta em circulação de OPG é 190.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 92.48M.

Histórico de preço de OpenGradient BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.09009
R$ 0.09009R$ 0.09009
Mínimo 24h
R$ 0.09669
R$ 0.09669R$ 0.09669
Máximo 24h

R$ 0.09009
R$ 0.09009R$ 0.09009

R$ 0.09669
R$ 0.09669R$ 0.09669

R$ 2.5028906624504713107
R$ 2.5028906624504713107R$ 2.5028906624504713107

R$ 0.7223967710937418383
R$ 0.7223967710937418383R$ 0.7223967710937418383

+0.55%

-1.44%

+3.09%

+3.09%

Histórico de preços de OpenGradient (OPG) em BRL

Acompanhe as variações de preço de OpenGradient para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0070118-1.44%
30 diasR$ -0.01932-17.29%
60 diasR$ -0.08542-48.02%
90 diasR$ -0.18212-66.33%
Variação de preço de OpenGradient hoje

Hoje, OPG registrou uma variação de R$ -0.0070118 (-1.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de OpenGradient

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.01932 (-17.29%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de OpenGradient

Expandindo a visualização para 60 dias, OPG teve uma variação de R$ -0.08542 (-48.02%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de OpenGradient

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.18212 (-66.33%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de OpenGradient (OPG)!

Confira agora a página de histórico de preço do OpenGradient.

Análise para OpenGradient

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de OpenGradient. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de OpenGradient hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de OPG: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

OPG_USDT está operando acima do centro de 0,0936 no período de 4 horas. O preço encontra-se entre os níveis de suporte S1 e resistência R1. A disposição dos compradores mantém a estrutura de curto prazo estável. No entanto, há uma divergência na consistência dos indicadores. O MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, com desvios evidentes entre as linhas rápida e lenta. O RSI permanece em zona neutra, enquanto o KDJ e o StochRSI ainda não apresentam sinais de ressonância. A volatilidade continua dentro das bandas de Bollinger, indicando que as forças compradoras e vendedoras estão temporariamente equilibradas. O impulso de compra concentra-se principalmente na média móvel (MA), enquanto a pressão de venda é dissipada pelo MACD. A resistência imediata está localizada em 0,0945, distante apenas 0,00057 do preço atual. A resistência secundária encontra-se em 0,0951. Já o suporte imediato está em 0,0930, a apenas 0,00093 do valor atual. O suporte inferior está em 0,0921. O nível-chave de 0,0936 serve como referência imediata. Para que ocorra uma ruptura, será necessário que haja acompanhamento do volume negociado. Até o momento, o padrão de oscilação lateral ainda não foi rompido.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para OpenGradient

Previsão de preço de OpenGradient (OPG) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de OPG em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de OpenGradient (OPG) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de OpenGradient pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço OpenGradient pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de OPG para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de OpenGradient.

Como comprar e investir em OpenGradient em Brasil

Pronto para começar com OpenGradient? Comprar OPG é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar OpenGradient. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de OpenGradient (OPG).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e OpenGradient será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar OpenGradient(OPG)

O que você pode fazer com OpenGradient

Possuir OpenGradient permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar OpenGradient (OPG) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é OpenGradient (OPG)

OpenGradient is the Network for Open Intelligence — a decentralized infrastructure network designed to host, execute, and verify AI models at scale. The network operates as a specialized AI coprocessor, enabling applications, blockchains, and agents to outsource compute to a dedicated network of GPU and TEE nodes. Validators verify every computational proof (TEE attestation or zkML proof) at consensus before it settles on-chain, enabling trustless usage of AI from any network or application. The platform hosts 2,000+ models, has processed 2M+ verifiable inferences, and generated 500K+ cryptographic proofs. Backed by a16z crypto, Coinbase Ventures, and 30+ strategic investors ($9.5M raised).

Recurso OpenGradient

Para uma compreensão mais aprofundada de OpenGradient, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do OpenGradient
Explorador de blocos

Categoria :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBinance Alpha Spotlight

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre OpenGradient

Última atualização da página: 2026-08-13 06:59:59 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o OpenGradient (OPG)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre OpenGradient

OPGUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em OPG com alavancagem. Explore a negociação de futuros de OPGUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie OpenGradient (OPG) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OpenGradient.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OPG/USDT
R$0.4798674
R$0.4798674R$0.4798674
-1.51%
1.04M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.10380
R$0.10380R$0.10380

0.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1143357
R$0.1143357R$0.1143357

+450.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.227435
R$1.227435R$1.227435

-2.67%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7053302
R$1.7053302R$1.7053302

+0.61%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0501354
R$0.0501354R$0.0501354

-0.20%

Principais altas

Principais altas do dia

aPriori

aPriori

APR

R$2.7681903
R$2.7681903R$2.7681903

+23.63%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0242892
R$0.0242892R$0.0242892

+30.00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.37297817
R$1.37297817R$1.37297817

+20.73%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0060204
R$0.0060204R$0.0060204

+16.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.8712
R$12.8712R$12.8712

+24.00%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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