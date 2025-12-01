Preço de OHO PLUS hoje

O preço ao vivo de OHO PLUS (OHO) hoje é $ 1.292539, com uma variação de 1.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OHO para USD é de $ 1.292539 por OHO.

OHO PLUS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- OHO. Nas últimas 24 horas, OHO foi negociado entre $ 1.155168 (mínimo) e $ 1.379 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, OHO movimentou-se +0.31% na última hora e +42.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 142.73K.

Informações de mercado de OHO PLUS (OHO)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 142.73K$ 142.73K $ 142.73K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 217.15M$ 217.15M $ 217.15M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 168,000,000 168,000,000 168,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de OHO PLUS é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 142.73K. A oferta em circulação de OHO é --, com um fornecimento total de 168000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 217.15M.