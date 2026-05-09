Qual é o preço atual de Liora?

O preço em tempo real de Liora (LIORA) é R$0.0011385378296296251000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Liora está posicionado no mercado?

Liora ocupa atualmente a posição de número #6382 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$398480.71599822954000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de LIORA?

A oferta circulante de LIORA é de 350000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Liora?

Nas últimas 24 horas, Liora teve uma variação de preço entre R$0.0010941941964890079000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0011385879921105534000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Liora está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Liora atingiu um máximo histórico de R$1.41226947180726537000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0008274301229123085000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de LIORA hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Liora?

A movimentação atual do preço de 4.05% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à SocialFi,Tron Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.