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O preço ao vivo de Liora hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de LIORA é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de LIORA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Liora hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de LIORA é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de LIORA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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$0.00022697$0.00022697
+4.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Liora (LIORA)
Última atualização da página: 2026-05-09 23:55:37 (UTC+8)

Preço de Liora hoje

O preço ao vivo de Liora (LIORA) hoje é $ 0, com uma variação de --% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIORA para USD é de $ 0 por LIORA.

Liora ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LIORA. Nas últimas 24 horas, LIORA foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LIORA movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Liora (LIORA)

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A capitalização de mercado atual de Liora é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIORA é --, com um fornecimento total de . Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de Liora USD

Variação de preço em 24 horas:
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Mínimo 24h
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Máximo 24h

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Histórico de preços de Liora (LIORA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Liora em USD foi de --.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Liora em USD foi de --.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Liora em USD foi de --.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Liora em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje----
30 dias----
60 dias----
90 dias----

Previsão de preço para Liora

Previsão de preço de Liora (LIORA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de LIORA em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Liora (LIORA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Liora pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Liora pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de LIORA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Liora.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre Liora

Qual é o preço atual de Liora?

O preço em tempo real de Liora (LIORA) é R$0.0011385378296296251000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Liora está posicionado no mercado?

Liora ocupa atualmente a posição de número #6382 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$398480.71599822954000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de LIORA?

A oferta circulante de LIORA é de 350000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Liora?

Nas últimas 24 horas, Liora teve uma variação de preço entre R$0.0010941941964890079000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0011385879921105534000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Liora está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Liora atingiu um máximo histórico de R$1.41226947180726537000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0008274301229123085000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de LIORA hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Liora?

A movimentação atual do preço de 4.05% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à SocialFi,Tron Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Liora

Última atualização da página: 2026-05-09 23:55:37 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Liora (LIORA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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