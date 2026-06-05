O que é o LENS?

O Lens é um navegador especializado projetado para permitir que você visualize vários sites simultaneamente em um layout altamente organizado. Ele permite criar e salvar espaços de trabalho personalizados na nuvem para acesso instantâneo de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Com medidas robustas de segurança e recursos de privacidade, o Lens garante que suas atividades online permaneçam seguras, proporcionando uma experiência de navegação confiável e protegida todas as vezes.

Qual é o preço atual de Lens?

O preço em tempo real de Lens (LENS) é R$0.0000785401408770567000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Lens está posicionado no mercado?

Lens ocupa atualmente a posição de número #8964 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$75912.6298335353577000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de LENS?

A oferta circulante de LENS é de 981547539.587787 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Lens?

Nas últimas 24 horas, Lens teve uma variação de preço entre R$0.0000763348018862523000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0000840534883540677000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Lens está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Lens atingiu um máximo histórico de R$0.0002346681171578682000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0000549329894073096000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de LENS hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Lens?

A movimentação atual do preço de -5.20% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.