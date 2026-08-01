Cotação GAIB (GAIB)
O preço ao vivo de GAIB (GAIB) hoje é R$ 0.01299, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GAIB para BRL é de R$ 0.01299 por GAIB.
GAIB ocupa atualmente a posição #1497 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.66M, com um fornecimento em circulação de 204.83M GAIB. Nas últimas 24 horas, GAIB foi negociado entre R$ 0.01258 (mínimo) e R$ 0.01322 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.45247293503346538, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0590055803153501636.
No desempenho de curto prazo, GAIB movimentou-se -0.16% na última hora e -12.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.17K.
No.1497
20.48%
ETH
A capitalização de mercado atual de GAIB é R$ 2.66M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.17K. A oferta em circulação de GAIB é 204.83M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 12.99M.
-0.16%
-0.30%
-12.53%
-12.53%
Acompanhe as variações de preço de GAIB para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0002025
|-0.30%
|30 dias
|R$ -0.00109
|-7.75%
|60 dias
|R$ -0.00045
|-3.35%
|90 dias
|R$ -0.00577
|-30.76%
Hoje, GAIB registrou uma variação de R$ -0.0002025 (-0.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00109 (-7.75%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, GAIB teve uma variação de R$ -0.00045 (-3.35%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00577 (-30.76%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de GAIB. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de GAIB é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Preço < S2
|Abaixo de S2
|Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Sobrevendido
|< 30
|Caindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode ter uma recuperação.
GAIB_USDT está atualmente sendo negociado a 0,01263 no período de 4 horas. O preço encontra-se em uma pequena área abaixo do ponto central S2, situado em 0,01264. O nível central em 0,01284 serve como referência estrutural para o lado superior. No curto prazo, tanto o conjunto das médias móveis quanto o grupo EMA apresentam um padrão de compra. A consistência dos indicadores aponta para a manutenção da ordem compradora, com o preço posicionado em um nível relativamente baixo. O MACD registrou um cruzamento de alta, com as linhas rápida e lenta divergindo na mesma direção. O RSI encontra-se na zona de sobrevenda, enquanto a distribuição do momentum exibe características de divergência negativa. A volatilidade permanece em estado de convergência, com o impulso comprador se concentrando e sendo liberado em níveis baixos, evidenciando sinais de enfraquecimento da pressão vendedora. Os valores do KDJ e do StochRSI corroboram a correção em níveis baixos, indicando uma mudança marginal na relação entre os compradores e os vendedores. A resistência imediata está localizada no nível S1, em 0,01272, representando aproximadamente 0,7% acima do preço atual. Já o ponto central em 0,01284 funciona como referência mais distante, situado a cerca de 1,6% do valor atual. Por outro lado, o suporte próximo é estabelecido pelo nível S2, em 0,01264, que fica a menos de 0,1% do preço atual. Além disso, o nível R1, em 0,01292, oferece um ponto adicional para observação de movimentos ascendentes. Diversos níveis-chave estão concentrados dentro deste intervalo estreito atual.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de GAIB pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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GAIB is the economic layer for AI infrastructure, bringing compute and robotic economies on-chain. By tokenizing enterprise-grade GPUs and robotics assets with their cashflows, GAIB unlocks capital for neo-cloud, data centers, and robotics innovators while providing investors direct access to AI infra investments and real yields.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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