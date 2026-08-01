Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de GAIB hoje é 0.01299 BRL. A capitalização de mercado de GAIB é de 2,660,763.35433 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GAIB para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de GAIB hoje é 0.01299 BRL. A capitalização de mercado de GAIB é de 2,660,763.35433 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GAIB para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre GAIB

Informações sobre preços de GAIB

O que é GAIB

Whitepaper de GAIB

Site oficial do GAIB

Tokenomics de GAIB

Previsão de preço de GAIB

Histórico de preço de GAIB

Guia de compra de GAIB

Conversor de GAIB para moeda Fiat

Spot GAIB

Futuros USDT-M de GAIB

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de GAIB

Cotação GAIB (GAIB)

Preço em tempo real de 1 GAIB para BRL

R$0.0672882
R$0.0672882R$0.0672882
-0.30%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de GAIB (GAIB)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:49:23 (UTC+8)

Preço de GAIB hoje

O preço ao vivo de GAIB (GAIB) hoje é R$ 0.01299, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GAIB para BRL é de R$ 0.01299 por GAIB.

GAIB ocupa atualmente a posição #1497 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.66M, com um fornecimento em circulação de 204.83M GAIB. Nas últimas 24 horas, GAIB foi negociado entre R$ 0.01258 (mínimo) e R$ 0.01322 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.45247293503346538, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0590055803153501636.

No desempenho de curto prazo, GAIB movimentou-se -0.16% na última hora e -12.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.17K.

Informações de mercado de GAIB (GAIB)

No.1497

R$ 2.66M
R$ 2.66MR$ 2.66M

R$ 56.17K
R$ 56.17KR$ 56.17K

R$ 12.99M
R$ 12.99MR$ 12.99M

204.83M
204.83M 204.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.48%

ETH

A capitalização de mercado atual de GAIB é R$ 2.66M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.17K. A oferta em circulação de GAIB é 204.83M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 12.99M.

Histórico de preço de GAIB BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.01258
R$ 0.01258R$ 0.01258
Mínimo 24h
R$ 0.01322
R$ 0.01322R$ 0.01322
Máximo 24h

R$ 0.01258
R$ 0.01258R$ 0.01258

R$ 0.01322
R$ 0.01322R$ 0.01322

R$ 1.45247293503346538
R$ 1.45247293503346538R$ 1.45247293503346538

R$ 0.0590055803153501636
R$ 0.0590055803153501636R$ 0.0590055803153501636

-0.16%

-0.30%

-12.53%

-12.53%

Histórico de preços de GAIB (GAIB) em BRL

Acompanhe as variações de preço de GAIB para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0002025-0.30%
30 diasR$ -0.00109-7.75%
60 diasR$ -0.00045-3.35%
90 diasR$ -0.00577-30.76%
Variação de preço de GAIB hoje

Hoje, GAIB registrou uma variação de R$ -0.0002025 (-0.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de GAIB

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00109 (-7.75%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de GAIB

Expandindo a visualização para 60 dias, GAIB teve uma variação de R$ -0.00045 (-3.35%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de GAIB

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00577 (-30.76%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de GAIB (GAIB)!

Confira agora a página de histórico de preço do GAIB.

Análise para GAIB

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de GAIB. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de GAIB hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de GAIB é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôPreço < S2Abaixo de S2Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Sobrevendido< 30Caindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode ter uma recuperação.

GAIB_USDT está atualmente sendo negociado a 0,01263 no período de 4 horas. O preço encontra-se em uma pequena área abaixo do ponto central S2, situado em 0,01264. O nível central em 0,01284 serve como referência estrutural para o lado superior. No curto prazo, tanto o conjunto das médias móveis quanto o grupo EMA apresentam um padrão de compra. A consistência dos indicadores aponta para a manutenção da ordem compradora, com o preço posicionado em um nível relativamente baixo. O MACD registrou um cruzamento de alta, com as linhas rápida e lenta divergindo na mesma direção. O RSI encontra-se na zona de sobrevenda, enquanto a distribuição do momentum exibe características de divergência negativa. A volatilidade permanece em estado de convergência, com o impulso comprador se concentrando e sendo liberado em níveis baixos, evidenciando sinais de enfraquecimento da pressão vendedora. Os valores do KDJ e do StochRSI corroboram a correção em níveis baixos, indicando uma mudança marginal na relação entre os compradores e os vendedores. A resistência imediata está localizada no nível S1, em 0,01272, representando aproximadamente 0,7% acima do preço atual. Já o ponto central em 0,01284 funciona como referência mais distante, situado a cerca de 1,6% do valor atual. Por outro lado, o suporte próximo é estabelecido pelo nível S2, em 0,01264, que fica a menos de 0,1% do preço atual. Além disso, o nível R1, em 0,01292, oferece um ponto adicional para observação de movimentos ascendentes. Diversos níveis-chave estão concentrados dentro deste intervalo estreito atual.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de GAIB?

Vários fatores-chave influenciam os preços do token GAIB:

1. Sentimento de mercado e confiança dos investidores
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Progresso no desenvolvimento do projeto e atualizações tecnológicas
4. Anúncios de parcerias e expansão do ecossistema
5. Tendências gerais do mercado de criptomoedas
6. Notícias regulatórias que afetam os setores de IA e blockchain
7. Mecânica da oferta de tokens e tokenomics
8. Crescimento da comunidade e taxas de adoção
9. Desempenho dos concorrentes no espaço AI-crypto
10. Fatores macroeconômicos que impactam ativos de risco

Por que as pessoas querem saber o preço de GAIB hoje?

As pessoas querem saber o preço do GAIB hoje por vários motivos principais: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, identificar tendências de mercado, definir o momento ideal para realizar ordens de compra/venda, avaliar ganhos/perdas de investimento e manter-se atualizado sobre a volatilidade do mercado para planejamento estratégico.

Previsão de preço para GAIB

Previsão de preço de GAIB (GAIB) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de GAIB em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de GAIB (GAIB) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de GAIB pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço GAIB pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de GAIB para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de GAIB.

Como comprar e investir em GAIB em Brasil

Pronto para começar com GAIB? Comprar GAIB é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar GAIB. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de GAIB (GAIB).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e GAIB será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar GAIB(GAIB)

O que você pode fazer com GAIB

Possuir GAIB permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar GAIB (GAIB) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é GAIB (GAIB)

GAIB is the economic layer for AI infrastructure, bringing compute and robotic economies on-chain. By tokenizing enterprise-grade GPUs and robotics assets with their cashflows, GAIB unlocks capital for neo-cloud, data centers, and robotics innovators while providing investors direct access to AI infra investments and real yields.

Recurso GAIB

Para uma compreensão mais aprofundada de GAIB, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do GAIB
Explorador de blocos

Categoria :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre GAIB

Última atualização da página: 2026-08-13 04:49:23 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o GAIB (GAIB)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre GAIB

GAIBUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em GAIB com alavancagem. Explore a negociação de futuros de GAIBUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie GAIB (GAIB) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o GAIB.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GAIB/USDT
R$0.06734
R$0.06734R$0.06734
-0.15%
4.36M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1992746
R$0.1992746R$0.1992746

+92.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.096866
R$0.096866R$0.096866

+367.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.273244
R$1.273244R$1.273244

+1.15%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7393922
R$1.7393922R$1.7393922

+2.82%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0500388
R$0.0500388R$0.0500388

-0.20%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.024864
R$0.024864R$0.024864

+33.33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.656552
R$13.656552R$13.656552

+31.82%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27189202
R$1.27189202R$1.27189202

+12.06%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0061901
R$0.0061901R$0.0061901

+19.50%

Velvet

Velvet

VELVET

R$3.6339772
R$3.6339772R$3.6339772

+8.08%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de GAIB para BRL

Montante

GAIB
GAIB
BRL
BRL

1 GAIB = 0.0672882 BRL