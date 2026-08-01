Preço de GAIB hoje

O preço ao vivo de GAIB (GAIB) hoje é R$ 0.01299, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GAIB para BRL é de R$ 0.01299 por GAIB.

GAIB ocupa atualmente a posição #1497 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.66M, com um fornecimento em circulação de 204.83M GAIB. Nas últimas 24 horas, GAIB foi negociado entre R$ 0.01258 (mínimo) e R$ 0.01322 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.45247293503346538, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0590055803153501636.

No desempenho de curto prazo, GAIB movimentou-se -0.16% na última hora e -12.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.17K.

Informações de mercado de GAIB (GAIB)

Classificação No.1497 Capitalização de mercado R$ 2.66MR$ 2.66M R$ 2.66M Volume (24h) R$ 56.17KR$ 56.17K R$ 56.17K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 12.99MR$ 12.99M R$ 12.99M Fornecimento Circulante 204.83M 204.83M 204.83M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 20.48% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de GAIB é R$ 2.66M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.17K. A oferta em circulação de GAIB é 204.83M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 12.99M.