Preço de EverValue Coin hoje

O preço ao vivo de EverValue Coin (EVA) hoje é R$ 33.5, com uma variação de 0.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EVA para BRL é de R$ 33.5 por EVA.

EverValue Coin ocupa atualmente a posição #3869 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 EVA. Nas últimas 24 horas, EVA foi negociado entre R$ 32.88 (mínimo) e R$ 34.57 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 222.39183288440662296, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.001037206979574219.

No desempenho de curto prazo, EVA movimentou-se -0.03% na última hora e -2.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 155.27K.

Informações de mercado de EverValue Coin (EVA)

Classificação No.3869 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 155.27KR$ 155.27K R$ 155.27K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 703.50MR$ 703.50M R$ 703.50M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Fornecimento total 18,763,122.83 18,763,122.83 18,763,122.83 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ARB

A capitalização de mercado atual de EverValue Coin é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 155.27K. A oferta em circulação de EVA é 0.00, com um fornecimento total de 18763122.83. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 703.50M.