Preço de Edel hoje

O preço ao vivo de Edel (EDEL) hoje é R$ 0.00601, com uma variação de 1.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EDEL para BRL é de R$ 0.00601 por EDEL.

Edel ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- EDEL. Nas últimas 24 horas, EDEL foi negociado entre R$ 0.0055 (mínimo) e R$ 0.00637 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, EDEL movimentou-se +1.69% na última hora e -11.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 68.70K.

Informações de mercado de Edel (EDEL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 68.70KR$ 68.70K R$ 68.70K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Edel é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 68.70K. A oferta em circulação de EDEL é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.