Preço de AIVIVE hoje

O preço ao vivo de AIVIVE (AVV) hoje é R$ 0.009326, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AVV para BRL é de R$ 0.009326 por AVV.

AIVIVE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AVV. Nas últimas 24 horas, AVV foi negociado entre R$ 0.009278 (mínimo) e R$ 0.009333 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AVV movimentou-se +0.02% na última hora e +0.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 77.14K.

Informações de mercado de AIVIVE (AVV)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 77.14KR$ 77.14K R$ 77.14K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 93.26MR$ 93.26M R$ 93.26M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de AIVIVE é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 77.14K. A oferta em circulação de AVV é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 93.26M.