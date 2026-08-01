Cotação APRO (AT)
O preço ao vivo de APRO (AT) hoje é R$ 0.16388, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AT para BRL é de R$ 0.16388 por AT.
APRO ocupa atualmente a posição #521 em capitalização de mercado, totalizando R$ 40.97M, com um fornecimento em circulação de 250.00M AT. Nas últimas 24 horas, AT foi negociado entre R$ 0.14936 (mínimo) e R$ 0.17 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 4.5501525781261572, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.4093573874012668738.
No desempenho de curto prazo, AT movimentou-se -0.62% na última hora e +20.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 73.96K.
No.521
25.00%
BSC
A capitalização de mercado atual de APRO é R$ 40.97M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 73.96K. A oferta em circulação de AT é 250.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 163.88M.
-0.62%
-0.43%
+20.21%
+20.21%
Acompanhe as variações de preço de APRO para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0036589
|-0.43%
|30 dias
|R$ +0.00844
|+5.42%
|60 dias
|R$ +0.01697
|+11.55%
|90 dias
|R$ +0.00357
|+2.22%
Hoje, AT registrou uma variação de R$ -0.0036589 (-0.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00844 (+5.42%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, AT teve uma variação de R$ +0.01697 (+11.55%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.00357 (+2.22%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de APRO (AT)!
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de APRO. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de AT é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Preço > R2
|Acima de R2
|Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Preço > Faixa superior
|Tocar ou romper a faixa superior
|Entrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
AT_USDT está atualmente cotado a 0,15902 no período de 4 horas, operando acima do ponto de pivô R2 em 0,1568. O preço rompeu a linha superior do sistema central e mantém uma estrutura de oscilação em níveis elevados. No curto prazo, o conjunto das médias móveis e o grupo EMA encontram-se em estado neutro, sem formação clara de tendência. O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo, enquanto os indicadores de momentum apresentam divergência ascendente. O RSI encontra-se na faixa neutra, indicando um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores. Os valores do KDJ e do StochRSI ainda aguardam confirmação, e o estado de abertura do indicador de volatilidade BOLL deve ser avaliado com base nos dados em tempo real. A principal referência de preço próxima é o ponto de pivô R2 em 0,1568, situado a cerca de 1,4% da cotação atual. O primeiro suporte abaixo encontra-se no ponto de pivô R1, em 0,1550, aproximadamente 2,5% abaixo do preço atual. Já o nível de defesa mais distante está posicionado no ponto central em 0,1531, a cerca de 3,7% da cotação atual. Em termos de espaço para alta, vale considerar a região de resistência correspondente ao último topo; já os riscos de baixa concentram-se próximo ao ponto de pivô S1, em torno de 0,1513.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de APRO pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com APRO? Comprar AT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar APRO. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de APRO (AT).
Possuir APRO permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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APRO is a decentralized oracle network tailored for the Bitcoin ecosystem, providing reliable, fast, and cost-effective data solutions. It aims to construct a secure and trustworthy computing platform by combining off-chain computing with on-chain verification. This approach extends data access and computing capabilities, offering customized computing logic services for decentralized application (DApp) businesses.
Para uma compreensão mais aprofundada de APRO, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o APRO.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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