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O preço ao vivo de APRO hoje é 0.16388 BRL. A capitalização de mercado de AT é de 40,970,000 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de AT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de APRO hoje é 0.16388 BRL. A capitalização de mercado de AT é de 40,970,000 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de AT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação APRO (AT)

Preço em tempo real de 1 AT para BRL

R$0.8472596
R$0.8472596R$0.8472596
-0.43%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de APRO (AT)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:50:37 (UTC+8)

Preço de APRO hoje

O preço ao vivo de APRO (AT) hoje é R$ 0.16388, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AT para BRL é de R$ 0.16388 por AT.

APRO ocupa atualmente a posição #521 em capitalização de mercado, totalizando R$ 40.97M, com um fornecimento em circulação de 250.00M AT. Nas últimas 24 horas, AT foi negociado entre R$ 0.14936 (mínimo) e R$ 0.17 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 4.5501525781261572, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.4093573874012668738.

No desempenho de curto prazo, AT movimentou-se -0.62% na última hora e +20.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 73.96K.

Informações de mercado de APRO (AT)

No.521

R$ 40.97M
R$ 40.97MR$ 40.97M

R$ 73.96K
R$ 73.96KR$ 73.96K

R$ 163.88M
R$ 163.88MR$ 163.88M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de APRO é R$ 40.97M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 73.96K. A oferta em circulação de AT é 250.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 163.88M.

Histórico de preço de APRO BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.14936
R$ 0.14936R$ 0.14936
Mínimo 24h
R$ 0.17
R$ 0.17R$ 0.17
Máximo 24h

R$ 0.14936
R$ 0.14936R$ 0.14936

R$ 0.17
R$ 0.17R$ 0.17

R$ 4.5501525781261572
R$ 4.5501525781261572R$ 4.5501525781261572

R$ 0.4093573874012668738
R$ 0.4093573874012668738R$ 0.4093573874012668738

-0.62%

-0.43%

+20.21%

+20.21%

Histórico de preços de APRO (AT) em BRL

Acompanhe as variações de preço de APRO para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0036589-0.43%
30 diasR$ +0.00844+5.42%
60 diasR$ +0.01697+11.55%
90 diasR$ +0.00357+2.22%
Variação de preço de APRO hoje

Hoje, AT registrou uma variação de R$ -0.0036589 (-0.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de APRO

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00844 (+5.42%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de APRO

Expandindo a visualização para 60 dias, AT teve uma variação de R$ +0.01697 (+11.55%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de APRO

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.00357 (+2.22%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de APRO (AT)!

Confira agora a página de histórico de preço do APRO.

Análise para APRO

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de APRO. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de APRO hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de AT é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
BOLL (20,2)Preço > Faixa superiorTocar ou romper a faixa superiorEntrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

AT_USDT está atualmente cotado a 0,15902 no período de 4 horas, operando acima do ponto de pivô R2 em 0,1568. O preço rompeu a linha superior do sistema central e mantém uma estrutura de oscilação em níveis elevados. No curto prazo, o conjunto das médias móveis e o grupo EMA encontram-se em estado neutro, sem formação clara de tendência. O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo, enquanto os indicadores de momentum apresentam divergência ascendente. O RSI encontra-se na faixa neutra, indicando um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores. Os valores do KDJ e do StochRSI ainda aguardam confirmação, e o estado de abertura do indicador de volatilidade BOLL deve ser avaliado com base nos dados em tempo real. A principal referência de preço próxima é o ponto de pivô R2 em 0,1568, situado a cerca de 1,4% da cotação atual. O primeiro suporte abaixo encontra-se no ponto de pivô R1, em 0,1550, aproximadamente 2,5% abaixo do preço atual. Já o nível de defesa mais distante está posicionado no ponto central em 0,1531, a cerca de 3,7% da cotação atual. Em termos de espaço para alta, vale considerar a região de resistência correspondente ao último topo; já os riscos de baixa concentram-se próximo ao ponto de pivô S1, em torno de 0,1513.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de APRO?

Os preços da APRO (AT) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e confiança dos investidores
2. Volume de negociação e níveis de liquidez
3. Tendências gerais do mercado de criptomoedas
4. Progresso e atualizações no desenvolvimento do projeto
5. Anúncios de parcerias e colaborações
6. Notícias regulatórias que afetam os mercados de cripto
7. Dinâmica de oferta e demanda
8. Padrões de análise técnica
9. Engajamento da comunidade e taxas de adoção
10. Fatores macroeconômicos que impactam os ativos digitais

Por que as pessoas querem saber o preço de APRO hoje?

As pessoas querem saber o preço atual da APRO(AT) por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, identificar oportunidades de compra/venda, avaliar tendências do mercado e gerenciar o risco de investimento. Os dados de preços em tempo real ajudam os traders a definir com eficácia os momentos para entrar e sair dos mercados.

Previsão de preço para APRO

Previsão de preço de APRO (AT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de AT em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de APRO (AT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de APRO pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço APRO pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de AT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de APRO.

Como comprar e investir em APRO em Brasil

Pronto para começar com APRO? Comprar AT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar APRO. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de APRO (AT).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e APRO será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar APRO(AT)

O que você pode fazer com APRO

Possuir APRO permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar APRO (AT) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é APRO (AT)

APRO is a decentralized oracle network tailored for the Bitcoin ecosystem, providing reliable, fast, and cost-effective data solutions. It aims to construct a secure and trustworthy computing platform by combining off-chain computing with on-chain verification. This approach extends data access and computing capabilities, offering customized computing logic services for decentralized application (DApp) businesses.

Recurso APRO

Para uma compreensão mais aprofundada de APRO, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do APRO
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightEthereum EcosystemInfrastructure

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre APRO

Última atualização da página: 2026-08-13 02:50:37 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o APRO (AT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre APRO

ATUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em AT com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ATUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie APRO (AT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o APRO.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AT/USDT
R$0.8542908
R$0.8542908R$0.8542908
+0.18%
469.56K (USDT)
AT/USDC
R$0.850982
R$0.850982R$0.850982
+0.05%
343.41K (USDT)

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Bitcoin

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Ethereum

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.2030259
R$0.2030259R$0.2030259

+96.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.112189
R$0.112189R$0.112189

+442.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.325071
R$1.325071R$1.325071

+5.47%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7252807
R$1.7252807R$1.7252807

+2.18%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0499422
R$0.0499422R$0.0499422

-0.20%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.00181467
R$0.00181467R$0.00181467

+40.40%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0069795
R$0.0069795R$0.0069795

+35.00%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0244024
R$0.0244024R$0.0244024

+31.11%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.3068726
R$1.3068726R$1.3068726

+15.36%

Myros

Myros

MY

R$0.064108
R$0.064108R$0.064108

+22.77%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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