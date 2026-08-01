Preço de APRO hoje

O preço ao vivo de APRO (AT) hoje é R$ 0.16388, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AT para BRL é de R$ 0.16388 por AT.

APRO ocupa atualmente a posição #521 em capitalização de mercado, totalizando R$ 40.97M, com um fornecimento em circulação de 250.00M AT. Nas últimas 24 horas, AT foi negociado entre R$ 0.14936 (mínimo) e R$ 0.17 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 4.5501525781261572, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.4093573874012668738.

No desempenho de curto prazo, AT movimentou-se -0.62% na última hora e +20.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 73.96K.

Informações de mercado de APRO (AT)

Classificação No.521 Capitalização de mercado R$ 40.97MR$ 40.97M R$ 40.97M Volume (24h) R$ 73.96KR$ 73.96K R$ 73.96K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 163.88MR$ 163.88M R$ 163.88M Fornecimento Circulante 250.00M 250.00M 250.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 25.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de APRO é R$ 40.97M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 73.96K. A oferta em circulação de AT é 250.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 163.88M.