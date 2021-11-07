Kaspa (KAS) tokenomika
Kaspa (KAS) informācija
Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Kaspa (KAS) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Kaspa (KAS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Padziļināta Kaspa (KAS) tokena struktūra
Uzzini, kā tiek izdoti, sadalīti un atbrīvoti KAS tokeni. Šajā sadaļā ir aprakstīti galvenie tokena ekonomiskās struktūras aspekti: izmantojamība, lietderība un piešķiršana.
Kaspa (KAS) is a decentralized, open-source, Proof-of-Work (PoW) blockchain with a unique blockDAG architecture. Its token economics are designed to maximize decentralization, transparency, and community participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Proof-of-Work Mining:
KAS is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add blocks to the blockDAG, receiving newly minted KAS and transaction fees as rewards.
- Block Reward Schedule:
- Initial Reward: 500 KAS per block at launch (November 7, 2021).
- Halving Mechanism: The block reward decreases geometrically each month by a factor of (1/2)^(1/12), resulting in a gradual reduction in new supply.
- Current Reward: As of February 26, 2024, the block reward is 81 KAS per block.
- Maximum Supply: The total supply is capped at 70 billion KAS, expected to be fully mined around 2057.
- No Premine or Pre-allocation:
Kaspa was fair-launched with no premine, no pre-sale, and no team or investor allocations.
Allocation Mechanism
|Allocation Type
|Details
|Mining Rewards
|100% of KAS is distributed to miners via PoW block rewards and transaction fees.
|Team/Investors
|0% (No tokens allocated to team, advisors, or investors)
|Community Fundraising
|Community-initiated crowdfunding for development and ecosystem initiatives (see below)
- Community Fundraising:
- Conducted via public campaigns for specific development or ecosystem needs.
- Funds are held in a 2/4 multi-signature wallet managed by elected community treasurers.
- Example: ~70.23 million KAS (~0.24% of max supply) raised for DAGKnight consensus development.
Usage and Incentive Mechanism
|Use Case
|Description
|Peer-to-Peer Payments
|KAS is used as a medium of exchange and value storage within the Kaspa network.
|Transaction Fees
|All network transactions require a fee paid in KAS, which is awarded to miners.
|Mining Incentives
|Miners receive block rewards and transaction fees as compensation for securing the network.
|Governance
|Community-driven proposals and funding via Discord and other social channels.
- No Staking or Liquidity Provision:
Kaspa does not support staking or liquidity provision. All incentives are PoW-based.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting:
There are no token locks, vesting schedules, or unlock events for KAS. All tokens are distributed through mining and are immediately liquid upon receipt.
Unlocking Time
- Not Applicable:
Since there are no locked or vested tokens, there are no scheduled unlocks or vesting events for KAS.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|PoW mining, geometric monthly halving, capped at 70B KAS
|Allocation
|100% to miners, 0% to team/investors, community fundraising via multi-sig wallet
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, mining rewards, community governance
|Locking
|None
|Unlocking
|None
Additional Notes
- Decentralization:
Kaspa’s design ensures no central governance, no privileged users, and all decisions are made via open community processes.
- Transparency:
All fundraising and treasury activities are managed by elected community members and are publicly auditable.
- Security:
The network is secured by PoW miners using the kHeavyhash algorithm, with rewards decreasing over time to control inflation.
Kaspa’s token economics are among the most transparent and community-driven in the industry, with a strict adherence to fair launch principles and no hidden allocations or lockups. All value accrues to miners and the broader ecosystem through open participation and transparent governance.
Kaspa (KAS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Kaspa (KAS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais KAS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu KAS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti KAS tokenomiku, uzzini KAS tokena reāllaika cenu!
Kā iegādāties KAS
Vēlies iekļaut Kaspa (KAS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas KAS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.
Kaspa (KAS) cenas vēsture
KAS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
KAS cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KAS? Mūsu KAS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.