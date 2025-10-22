XOXNO ( XOXNO ) とは何か

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem. xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us. XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem. The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem. xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us. XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

XOXNO 価格予測 (USD)

XOXNO (XOXNO) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの XOXNO (XOXNO) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば XOXNO の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ XOXNO の価格予測 をチェック！

XOXNO を現地通貨に

レート変換を試す

XOXNO (XOXNO) トケノミクス

XOXNO (XOXNO) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ XOXNO トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：XOXNO（XOXNO）に関するその他の質問 XOXNO (XOXNO) の本日の価値はいくらですか？ XOXNO の USD でのライブ価格は 0.01930768 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。 現在の XOXNO から USD の価格はいくらですか？ $ 0.01930768 です。正確なトークン換算については、 XOXNO から USD の現在価格はです。正確なトークン換算については、 MEXCレート変換 をご覧ください。 XOXNO の時価総額はいくらですか？ XOXNO の時価総額は $ 1.28M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。 XOXNO の循環供給量はどれくらいですか？ XOXNO の循環供給量は 66.02M USD です。 XOXNO の史上最高値（ATH）はいくらですか？ XOXNO は史上最高値 0.291313 USD に達しました。 XOXNO の史上最安値 (ATL) はいくらですか？ XOXNO の史上最安値は 0.01521366 USD です。 XOXNO の取引高はいくらですか？ XOXNO の24 時間ライブ取引高は -- USD です。 XOXNO は今年さらに上昇しますか？ XOXNO は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、 XOXNO 価格予測 をご覧ください。

XOXNO (XOXNO) 業界の重要最新情報