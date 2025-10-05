Quokka 価格(QUOKKA)
+0.10%
-0.53%
+13.77%
+13.77%
Quokka (QUOKKA) のリアルタイム価格は -- です。過去24時間、QUOKKA は最低 $ 0 から最高 $ 0 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。QUOKKA の史上最高値は $ 0 で、史上最安値は $ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、QUOKKA は過去1時間で +0.10%、過去24時間で -0.53% 、過去7日間で +13.77% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。
Quokka の現在の時価総額は $ 165.66K、24時間取引高は -- です。QUOKKA の循環供給量は 1.00B、総供給量は 1000000000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 165.66K です。
本日の Quokka から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Quokka から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における Quokka から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における Quokka から USD への価格変動率は $ 0 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|-0.53%
|30日
|$ 0
|-34.90%
|60日
|$ 0
|-37.31%
|90日
|$ 0
|--
Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.
