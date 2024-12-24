Idexo 価格(IDO)
Idexo（IDO）の本日のライブ価格は 0.02229852 USD で、現在の時価総額は $ 1.71M USD です。IDO から USD の価格はリアルタイムで更新されます。
主な Idexo 市場パフォーマンス：
- 24時間取引高は $ 145.34K USD
です- Idexo 1日内の価格変動率は +0.08%
です- 循環供給量は 77.14M USD です
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本日の Idexo から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Idexo から USD への価格変動率は $ +0.0002813984 です。
過去60日間における Idexo から USD への価格変動率は $ -0.0051431380 です。
過去90日間における Idexo から USD への価格変動率は $ -0.004904998992364235 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|+0.08%
|30日
|$ +0.0002813984
|+1.26%
|60日
|$ -0.0051431380
|-23.06%
|90日
|$ -0.004904998992364235
|-18.03%
Idexo の直近価格の分析をご覧ください：24h 最安値と最高値、ATH、日次変化：
+0.56%
+0.08%
+0.43%
市場統計を深く知る：時価総額、24時間取引高、供給量：
Idexo has built a cross-chain NFT API that anyone can use to build NFTs and Marketplaces into their applications in just a few lines of code and a simplified economic model that enables transactions to happen with just an API key rather than a blockchain wallet and with stable pricing for methods on different chains such as Arweave, Avalanche, BSC, Ethereum and Polygon with more in the pipeline. This is especially useful for games and web applications and yet has broad use cases across many different industries and great appeal to the vast majority of developers who have yet to adopt blockchain. Idexo used its own platform to create novel innovations such as letting users mint NFTs on Twitter and Telegram with simple commands. These growth hacks led to rapid growth of the idexo Community to 30K on Telegram and 16K on Twitter in a few short months. Idexo has since turned this into a product called the Community Development Kit that any project can use to growth their user base with NFT-based programs. Idexo has recently signed its first CDK customer and has many more interested.
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|1 IDO を AUD に
A$0.035677632
|1 IDO を GBP に
￡0.0176158308
|1 IDO を EUR に
€0.0214065792
|1 IDO を USD に
$0.02229852
|1 IDO を MYR に
RM0.0998973696
|1 IDO を TRY に
₺0.78602283
|1 IDO を JPY に
¥3.5037664476
|1 IDO を RUB に
₽2.2570561944
|1 IDO を INR に
₹1.8973810668
|1 IDO を IDR に
Rp359.6534980356
|1 IDO を PHP に
₱1.3042404348
|1 IDO を EGP に
￡E.1.1387854164
|1 IDO を BRL に
R$0.1380278388
|1 IDO を CAD に
C$0.0318868836
|1 IDO を BDT に
৳2.6640041844
|1 IDO を NGN に
₦34.5176629896
|1 IDO を UAH に
₴0.9369838104
|1 IDO を VES に
Bs1.13722452
|1 IDO を PKR に
Rs6.211252746
|1 IDO を KZT に
₸11.6317999728
|1 IDO を THB に
฿0.7646162508
|1 IDO を TWD に
NT$0.729161604
|1 IDO を CHF に
Fr0.0198456828
|1 IDO を HKD に
HK$0.1730365152
|1 IDO を MAD に
.د.م0.224100126