ICB Network ( ICBX ) とは何か

The project addresses the challenge of blockchain scalability by creating Layer 2 (L2) networks that utilize the existing consensus of Layer 1 (L1) to process transactions more efficiently. This setup reduces the complexity typically associated with independent L2 consensus mechanisms, as L1 handles the primary validation. The network also enables cross-layer data and asset transfers, fostering an interconnected, scalable ecosystem. This design minimizes redundancy, cuts operational costs, and improves speed, making it ideal for high-traffic or resource-intensive blockchain applications. Additionally, it lays the groundwork for future integrations, such as Zero-Knowledge Proofs, to further enhance verification and security across networks.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

ICB Network（ICBX）素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト