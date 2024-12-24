Delta Exchange 価格(DETO)
Delta Exchange（DETO）の本日のライブ価格は 0.00998263 USD で、現在の時価総額は $ 942.60K USD です。DETO から USD の価格はリアルタイムで更新されます。
主な Delta Exchange 市場パフォーマンス：
- 24時間取引高は $ 8.96 USD
です- Delta Exchange 1日内の価格変動率は --
です- 循環供給量は 94.42M USD です
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本日の Delta Exchange から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Delta Exchange から USD への価格変動率は $ -0.0026108101 です。
過去60日間における Delta Exchange から USD への価格変動率は $ -0.0053339318 です。
過去90日間における Delta Exchange から USD への価格変動率は $ -0.011710352065185964 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30日
|$ -0.0026108101
|-26.15%
|60日
|$ -0.0053339318
|-53.43%
|90日
|$ -0.011710352065185964
|-53.98%
Delta Exchange の直近価格の分析をご覧ください：24h 最安値と最高値、ATH、日次変化：
--
--
-21.03%
市場統計を深く知る：時価総額、24時間取引高、供給量：
Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: 1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. 2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. 3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. 4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. 5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. 5. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.
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|1 DETO を AUD に
A$0.015972208
|1 DETO を GBP に
￡0.0078862777
|1 DETO を EUR に
€0.0095833248
|1 DETO を USD に
$0.00998263
|1 DETO を MYR に
RM0.0447221824
|1 DETO を TRY に
₺0.3518877075
|1 DETO を JPY に
¥1.5685706519
|1 DETO を RUB に
₽1.0104418086
|1 DETO を INR に
₹0.849521813
|1 DETO を IDR に
Rp161.0101387489
|1 DETO を PHP に
₱0.5843831602
|1 DETO を EGP に
￡E.0.5098129141
|1 DETO を BRL に
R$0.0617924797
|1 DETO を CAD に
C$0.0142751609
|1 DETO を BDT に
৳1.1926248061
|1 DETO を NGN に
₦15.4529115874
|1 DETO を UAH に
₴0.4194701126
|1 DETO を VES に
Bs0.50911413
|1 DETO を PKR に
Rs2.7806615865
|1 DETO を KZT に
₸5.2073391132
|1 DETO を THB に
฿0.3419050775
|1 DETO を TWD に
NT$0.3263321747
|1 DETO を CHF に
Fr0.0088845407
|1 DETO を HKD に
HK$0.0774652088
|1 DETO を MAD に
.د.م0.1003254315