この分析では、AIモデルを活用して シバイヌ の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の SHIB 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

SHIB_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢値4.691E-6付近で推移しています。現在の価格4.695E-6は中枢ポイントをわずかに上回っています。価格はS1とR1によって形成された狭いレンジ内に位置しており、移動平均線システムは短期的な買いシグナルを示しています。一方、MACD指標はデッドクロスの状態が継続しており、速い線と遅い線のダイナミクスには層状の動きが見られます。RSIの数値は中立ゾーンにあり、ボラティリティも目立った拡大は見られません。現時点では、買いと売りの勢力が均衡した状態となっています。 上側のR1レジスタンスレベル4.715E-6は、現在の価格から0.4%離れた位置にあり、近距離での参考となる抵抗帯となります。下側のS1サポートレベル4.645E-6は、現在の価格から1.1%離れた位置にあり、近距離での参考となる支持帯です。さらに遠方のR2レジスタンスは4.761E-6、S2サポートは4.62E-6に設定されています。これらの重要な価格帯間隔は、現在の市場における流動性の集中度を示しています。価格がいずれかの境界を突破すると、相場構造の再評価が発生する可能性があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。