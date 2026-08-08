pipedog 本日の価格

pipedog (PIPEDOG) の本日のライブ価格は ¥ 0.002418 で、直近24時間で 5.80% 変動しました。現在の PIPEDOG から JPY への変換レートは、¥ 0.002418 につき PIPEDOG です。

pipedog は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- PIPEDOG です。直近24時間の PIPEDOG は、¥ 0.002294 (安値) から ¥ 0.002572 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、PIPEDOG は直近1時間で -1.15%、直近7日間で +4.17% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 62.07K に達しました。

pipedog (PIPEDOG) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 62.07K¥ 62.07K ¥ 62.07K 完全希薄化後時価総額 ¥ 29.98M¥ 29.98M ¥ 29.98M 循環供給量 ---- -- 総供給量 12,400,000,000 12,400,000,000 12,400,000,000 パブリックブロックチェーン ROBINHOOD

pipedog の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 62.07K です。PIPEDOG の循環供給量は --、総供給量は 12400000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 29.98M です。