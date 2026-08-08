NatGold Digital 本日の価格

NatGold Digital (NATG) の本日のライブ価格は ¥ 2,521.5 で、直近24時間で 0.23% 変動しました。現在の NATG から JPY への変換レートは、¥ 2,521.5 につき NATG です。

NatGold Digital は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- NATG です。直近24時間の NATG は、¥ 2,515.5 (安値) から ¥ 2,524.5 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、NATG は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +12.60% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 32.52K に達しました。

NatGold Digital (NATG) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 32.52K¥ 32.52K ¥ 32.52K 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン ETH

NatGold Digital の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 32.52K です。NATG の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。