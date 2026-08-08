この分析では、AIモデルを活用して Grvt の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の GRVT 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

GRVT_USDTは4時間足チャートにおいて0.3088の価格帯で推移しています。価格は中心軸である0.30137を上回っており、現在はR1レジスタンスである0.31004付近に位置しています。ハブ体系からは、買い勢力が優位な構造であることが示されています。S2からR2までのレンジが主要なボラティリティ範囲を形成しており、価格は中心軸に対して正の乖離を維持しています。買い勢力のモメンタムは集中した分布を示しており、MACDはゴールデンクロスの形態を形成しています。短期線と長期線が同方向に上昇しながら拡散している状況です。RSI指標は中立ゾーンに位置しており、KDJおよびStochRSIの数値にも極端なデバイスは見られません。ボリンジャーバンドは開口幅が安定した状態を保っています。ボラティリティには顕著な拡大や収縮は確認されていません。移動平均線群およびEMA群は現時点で方向性の明確な確認には至っていません。モメンタム指標と価格の位置関係には若干の層状の差異が見られます。近い位置にある重要なレジスタンスは0.31004であり、この水準は現在の価格から0.5%未満の距離にあります。遠方の参考レジスタンスは0.31643に設定されています。一方、下側の第一のサポートは中心軸である0.30137にあり、次なるサポートは0.29498まで広がっています。さらに深い守りのラインとしてS2レベルの0.28631が存在します。上下の価格差はバランスの取れた比率となっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。