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本日の Cash Cat のライブ価格は 0.09632 JPY です。CASHCAT の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの CASHCAT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Cash Cat のライブ価格は 0.09632 JPY です。CASHCAT の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの CASHCAT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Cash Cat価格(CASHCAT)

1 CASHCAT から JPY へのライブ価格：

¥15.12224
¥15.12224¥15.12224
-4.14%1D
JPY
Cash Cat (CASHCAT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:16:07 (UTC+8)

Cash Cat 本日の価格

Cash Cat (CASHCAT) の本日のライブ価格は ¥ 0.09632 で、直近24時間で 4.14% 変動しました。現在の CASHCAT から JPY への変換レートは、¥ 0.09632 につき CASHCAT です。

Cash Cat は現在、時価総額 --#- 位、循環供給量は -- CASHCAT です。直近24時間の CASHCAT は、¥ 0.0903 (安値) から ¥ 0.1146 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、CASHCAT は直近1時間で -3.78%、直近7日間で +137.41% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.36M に達しました。

Cash Cat (CASHCAT) 市場情報

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¥ 1.36M
¥ 1.36M¥ 1.36M

¥ 96.32M
¥ 96.32M¥ 96.32M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

Cash Cat の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 1.36M です。CASHCAT の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 96.32M です。

Cash Cat 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0903
¥ 0.0903¥ 0.0903
24H 最安値
¥ 0.1146
¥ 0.1146¥ 0.1146
24H 最高値

¥ 0.0903
¥ 0.0903¥ 0.0903

¥ 0.1146
¥ 0.1146¥ 0.1146

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-3.78%

-4.14%

+137.41%

+137.41%

Cash Cat (CASHCAT) 価格履歴 JPY

Cash Cat の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.653099-4.14%
30日¥ +0.00102+1.07%
60日¥ +0.07132+285.28%
90日¥ +0.07132+285.28%
Cash Cat 本日の価格変動

本日 CASHCAT は、 ¥ -0.653099 (-4.14%) の変動を記録しました。

Cash Cat 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00102 (+1.07%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Cash Cat 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CASHCAT は、 ¥ +0.07132 (+285.28%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Cash Cat 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.07132 (+285.28%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Cash Cat (CASHCAT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Cash Cat 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Cash Cat の分析

この分析では、AIモデルを活用して Cash Cat の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Cash Cat 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の CASHCAT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

CASHCAT_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.09781を上回るレンジで推移しており、現在の価格0.09965はS1とR1が形成するボラティリティ帯の下部に位置しています。価格はハブ体系の中立ゾーン内にあり、短期移動平均線群は強気な並びを見せていますが、長期トレンドには構造的な変化は見られません。 MACD指標はデッドクロスのシグナルを示し、マックラインとディファレンシャルラインが下方へ発散しているため、短期的な上昇勢力の弱まりが確認されます。RSIは中立水準に位置し、KDJおよびStochRSIの数値も同様に低下傾向にあることから、現時点では買い手と売り手の勢力が一時的に均衡している状態です。また、ボリンジャーバンドの幅は収縮しており、ボラティリティは低水準を維持しているため、市場全体として単方向への急激な動きを引き起こすようなエネルギーの集中はまだ見られません。 上値の近い抵抗レベルはR1の0.10487であり、現在の価格から約5.2%の距離にあります。この水準は短期的な反発局面における最初の重要なテストポイントとなります。一方、下値の近いサポートレベルは中枢0.09781で、現在の価格から約1.8%の距離に位置しており、ここは買い手側にとって重要な守りのラインとなっています。さらに遠い参考水準としては、S1の0.09412とR2の0.10856が挙げられ、これらが現在のボックス相場の上下限を規定しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Cash Cat の価格予測

Cash Cat (CASHCAT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CASHCAT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Cash Cat (CASHCAT) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Cash Cat の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Cash Cat が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CASHCAT の 2026–2027 年の価格予測は Cash Cat 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Cash Cat を購入して投資する方法

Cash Cat を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CASHCAT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Cash Cat の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Cash Cat (CASHCAT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Cash Cat が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Cash Cat (CASHCAT) の購入ガイド

Cash Cat でできること

Cash Cat を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

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    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Cash Cat (CASHCAT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Cash Cat ( CASHCAT ) とは何か

CASHCATはRobinhood Chain上のミームコインです。

Cash Cat資料

Cash Cat についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Cash Catウェブサイト
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カテゴリー :

4chan-ThemedCat-ThemedMeme

よくある質問： Cash Cat に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:16:07 (UTC+8)

Cash Cat (CASHCAT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
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Cash Cat についてさらに詳しく知る

CASHCAT USDT（先物取引）

CASHCAT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CASHCAT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Cash Cat (CASHCAT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Cash Cat ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CASHCAT/USDT
¥15.16934
¥15.16934¥15.16934
-3.66%
13.89M (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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ビットコイン

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¥46.42490
¥46.42490¥46.42490

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¥205.7642¥205.7642

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JMDT

JMDT

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¥153.8443¥153.8443

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STONK

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¥1.259140¥1.259140

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¥14.44400¥14.44400

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¥8.937853¥8.937853

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Audiera

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¥397.55540
¥397.55540¥397.55540

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Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥15.25412
¥15.25412¥15.25412

+24.29%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CASHCAT から JPY の計算機

金額

CASHCAT
CASHCAT
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1 CASHCAT = 15.12224 JPY