ShotsAI 本日の価格

ShotsAI (SHOT) の本日のライブ価格は ¥ 0.0002295 で、直近24時間で 50.40% 変動しました。現在の SHOT から JPY への変換レートは、¥ 0.0002295 につき SHOT です。

ShotsAI は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- SHOT です。直近24時間の SHOT は、¥ 0.00015 (安値) から ¥ 0.0002664 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、SHOT は直近1時間で +23.71%、直近7日間で -26.07% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 665.87K に達しました。

ShotsAI (SHOT) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 665.87K¥ 665.87K ¥ 665.87K 完全希薄化後時価総額 ¥ 229.50K¥ 229.50K ¥ 229.50K 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

ShotsAI の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 665.87K です。SHOT の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 229.50K です。