HandlPay 本日の価格

HandlPay (HANDL) の本日のライブ価格は ¥ 0.0029121 で、直近24時間で 12.16% 変動しました。現在の HANDL から JPY への変換レートは、¥ 0.0029121 につき HANDL です。

HandlPay は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- HANDL です。直近24時間の HANDL は、¥ 0.0025575 (安値) から ¥ 0.002989 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、HANDL は直近1時間で -1.36%、直近7日間で -24.18% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 423.35K に達しました。

HandlPay (HANDL) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 423.35K¥ 423.35K ¥ 423.35K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.91M¥ 2.91M ¥ 2.91M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BASE

HandlPay の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 423.35K です。HANDL の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.91M です。