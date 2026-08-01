RealLink 本日の価格

RealLink (REAL) の本日のライブ価格は ¥ 0.07654 で、直近24時間で 0.01% 変動しました。現在の REAL から JPY への変換レートは、¥ 0.07654 につき REAL です。

RealLink は現在、時価総額 ¥ 105.17M で #266 位、循環供給量は 1.37B REAL です。直近24時間の REAL は、¥ 0.07575 (安値) から ¥ 0.07666 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 58.09105960362219924、史上最安値は ¥ 0.0031400098642315 です。

短期的なパフォーマンスでは、REAL は直近1時間で +0.02%、直近7日間で +5.07% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 193.22K に達しました。

RealLink (REAL) 市場情報

ランキング No.266 時価総額 ¥ 105.17M¥ 105.17M ¥ 105.17M 取引高 (24H) ¥ 193.22K¥ 193.22K ¥ 193.22K 完全希薄化後時価総額 ¥ 918.48M¥ 918.48M ¥ 918.48M 循環供給量 1.37B 1.37B 1.37B 最大供給量 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 総供給量 3,280,588,975 3,280,588,975 3,280,588,975 循環率 11.45% パブリックブロックチェーン TRX

RealLink の現在の時価総額は ¥ 105.17M、24時間取引高は ¥ 193.22K です。REAL の循環供給量は 1.37B、総供給量は 3280588975 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 918.48M です。