Movement (MOVE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：
2026-08-08 22:38:49 (UTC+8) Movement 本日の価格
Movement (MOVE) の本日のライブ価格は
¥ 0.007192 で、直近24時間で 1.68% 変動しました。現在の MOVE から JPY への変換レートは、 ¥ 0.007192 につき MOVE です。
Movement は現在、時価総額
¥ 28.78M で #427 位、循環供給量は 4.00B MOVE です。直近24時間の MOVE は、 ¥ 0.006978 (安値) から ¥ 0.007205 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 227.490667725925055、史上最安値は ¥ 1.73322785640419886 です。
短期的なパフォーマンスでは、MOVE は直近1時間で
+1.06%、直近7日間で -4.87% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.35K に達しました。 Movement (MOVE) 市場情報 最大供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 総供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000
Movement の現在の時価総額は
¥ 28.78M、24時間取引高は ¥ 60.35K です。MOVE の循環供給量は 4.00B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 71.92M です。 購入 Movement Movement 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.006978 ¥ 0.006978 ¥ 0.006978
24H 最安値
¥ 0.007205 ¥ 0.007205 ¥ 0.007205
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.006978 ¥ 0.006978 ¥ 0.006978 24H 最高値 ¥ 0.007205 ¥ 0.007205 ¥ 0.007205 過去最高値 ¥ 227.490667725925055 ¥ 227.490667725925055 ¥ 227.490667725925055 最安値 ¥ 1.73322785640419886 ¥ 1.73322785640419886 ¥ 1.73322785640419886 Movement (MOVE) 価格履歴 JPY
Movement の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.01864323 +1.68% 30日 ¥ -0.003948 -35.44% 60日 ¥ -0.007478 -50.98% 90日 ¥ -0.012188 -62.89% Movement 本日の価格変動
本日 MOVE は、
¥ +0.01864323 (+1.68%) の変動を記録しました。 Movement 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.003948 (-35.44%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Movement 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、MOVE は、
¥ -0.007478 (-50.98%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Movement 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.012188 (-62.89%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Movement (MOVE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
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現在の MOVE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
60% | 弱気 40%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
MOVE_USDTは4時間足チャートにおいて中枢0.00755を上回る水準で推移しており、現値0.00756は中枢軸心にほぼ密着しています。価格はS1とR1によって形成された狭いレンジ内に収まっており、短期的な相場構造は買いと売りのバランスが取れた状態となっています。
移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）はいずれも買いシグナルを示しており、指標の方向性も一致しています。市場には明確な一方的なブレイクアウトの兆候は見られず、価格は重要な中枢付近で上下に振れながら調整局面を維持しています。
MACDはゴールデンクロスを形成し、短期的な勢いは上向きに広がっています。一方、RSIは中立域に位置しており、過買や過売の極端な領域には達していません。また、ストキャスティクス系指標であるKDJやStochRSIの数値から判断すると、まだ勢いが完全に集中しているわけではなく、分散した動きが観察されます。
ボリンジャーバンドの幅は開いておらず、ボラティリティは低水準を維持しています。そのため、相場全体として急激な拡張や変動の兆候は見られません。買いの勢いはあるものの、中立的な振動指標により抑制されており、全体的なエネルギー分布は比較的散漫な状態です。
上値の抵抗としては、R1の0.00763が直近の目安となり、現値から約0.9%の距離にあります。さらに遠方の参考抵抗となるR2は0.00778で、現値から約2.9%の位置に存在します。一方、下値のサポートとしては、S1の0.00740が直近の目安となり、現値から約2.1%の距離にあります。さらに重要な守りのラインであるS2は0.00732で、現値から約3.2%の位置にあります。現在の価格はS1とR1の間で挟まれており、上下のスペースは比較的対称的に保たれています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Movement の価格に影響を与える要因は何ですか？
MOVEトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：
1. 市場のセンチメントと全体的な暗号資産市場のトレンド 2. 交易所における取引量と流動性 3. Movementブロックチェーン技術の採用状況 4. 開発者の活動とエコシステムの成長 5. パートナーシップの発表や統合 6. ブロックチェーンプロジェクトに影響を及ぼす規制関連のニュース 7. ビットコインおよびイーサリアムの価格動向 8. トークンのユーティリティとステーキング報酬 9. 供給の動向とトークン経済学 10. 他のLayer 1ブロックチェーンとの競争 人はなぜ今日 Movement の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のMOVEの価格を知りたがっています。
1. 投資判断 - トレーダーは、ポジションの売買や保有にあたって、現在の価格を必要としています。 2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産の価値変動を常にモニタリングしています。 3. マーケットタイミング - 価格の動きは、エントリーおよびエグジットのチャンスを見極めるのに役立ちます。 4. リスク管理 - 現在の価格は、ストップロスや利益確定の意思決定に重要な情報を提供します。 5. マーケット分析 - 今日の価格は、テクニカル分析とファンダメンタル分析のためのデータを提供します。 6. FOMO／投機的取引 - 「乗り遅れるのではないか」という不安が、価格の動きへの関心を高めています。 7. ニュースとの相関 - 発表やマーケットイベントに対する価格反応を把握することで、市場の動向を理解できます。 リアルタイムでの価格情報は、アクティブな暗号通貨取引や投資戦略において不可欠です。 Movement の価格予測 Movement (MOVE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の MOVE の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Movement (MOVE) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Movement の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Movement が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？MOVE の 2026–2027 年の価格予測は
Movement 価格予測
ページでご確認いただけます。
Movement について
MOVEは、Ethereumプラットフォーム上で動作する暗号通貨トークンです。これは、Moverエコシステム内で使用するために設計されています。Moverエコシステムは、分散型金融（DeFi）プラットフォームであり、ユーザーがデジタル資産を簡単かつ効率的に管理することを目指しています。MOVEは主に、Moverエコシステム内のガバナンスに使用され、保有者がプラットフォームに影響を与えるさまざまな提案や決定に投票することを可能にします。また、このトークンはプラットフォーム内のユーティリティトークンとしても機能し、ユーザー間の取引や相互作用を促進します。MOVEは、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）合意形成メカニズムを採用しており、その供給と発行モデルはMoverコミュニティがガバナンス投票を通じて決定します。
日本 で Movement を購入して投資する方法
Movement を使用する準備はできていますか？MEXCでは、MOVE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Movement の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Movement (MOVE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Movement が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Movement でできること
Movement を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
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今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Movement (MOVE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Movement ( MOVE ) とは何か
Movement Networkは、Modular Moveベースのブロックチェーンのエコシステムであり、MoveエコシステムとEVMエコシステムのギャップを埋めることで、開発者が安全でパフォーマンスとインターオペラビリティに優れたブロックチェーンアプリケーションを構築することができるようにします。
ホワイトペーパー
Movement Networkは、Moveプログラミング言語によって駆動されるエコシステムを構築する「コミュニティ第一」のイニシアチブとして位置付けられています。その取り組みは、Move Executor、Fast Finality Settlement Module、分散型共有シーケンサを統合したネットワークアーキテクチャに集約されています。ホワイトペーパー公開以降、開発はクロスチェーン機能の拡張および実行層（execution layer）の強化を通じて継続されています。また、チームは、Move StackおよびMove Arenaフレームワークの進化、さらにテンプレートやツールを追加した開発者向けツールキットの充実により、開発者支援も進めています。
Movement Network は、パフォーマンスとセキュリティを実現するために連携して動作する3つの主要な技術的支柱（テクニカル・ピラー）を中心に構成されています。Move Executor は実行エンジンとして機能し、Move および Ethereum スタイルの命令を両方サポートするとともに並列処理を可能にしており、最近のアップデートでは複雑なスマートコントラクトの処理能力およびクロスチェーン通信プロトコルが向上しました。Fast Finality Settlement Module は、自身の資産をステーキングすることで保証を提供するバリデーターを中心に構築されており、トランザクションを迅速に確定可能にしています。また、セキュリティを損なうことなくより高いトランザクションボリュームを処理できるよう強化されています。Decentralized Shared Sequencer は、公正なトランザクション順序付けを管理し、Movement エコシステム内におけるクロスチェーン活動およびアセット移転において特に重要です。最近の改善により、クロスチェーントランザクション処理の効率性が向上しました。これらの支柱に加えて、ネットワークにはアプリケーションの構築および接続のための標準化されたフレームワークとして機能する Move Stack および Move Arena が含まれており、開発者ツールキットも追加のテンプレートやツールを含めて拡充されています。
Movement Networkは、単一トークン方式とは異なるセキュリティ設計を実現するためのマルチアセットステーキングモデルを採用しています。ネットワークは、単一種類のトークンに依存するのではなく、複数種類のトークンをステーキング可能としており、これにより参加者が広がり、包括性とセキュリティを支える価値源も多様化します。トランザクション手数料はネットワークのネイティブトークンで支払われ、データ可用性（data availability）、シーケンシング（sequencing）、実行（execution）、決済（settlement）という4つのカテゴリをカバーすることを目的としています。このマルチアセットステーキング方式により、参加者は必ずしもノードを稼働させなくてもネットワークのセキュリティに貢献できます。また、最近のアップデートでは、長期的な参加を促進するための追加ステーキングオプションおよび報酬メカニズムが導入されました。
ホワイトペーパー公開後、プロジェクトの進捗は、より広範なクロスチェーン機能の強化と、多様なブロックチェーンアプリケーションに対応するための実行層（execution-layer）の継続的な改善に重点を置いています。最近の開発には、複雑なスマートコントラクト処理を強化し、クロスチェーン通信プロトコルを改善するMove Executorのアップデートが含まれています。また、Fast Finality Settlement Moduleも、セキュリティを維持しつつより高いトランザクションスループットをサポートするようアップグレードされました。並行して、分散型共有シーケンサー（Decentralized Shared Sequencer）も、クロスチェーントランザクション処理をより効率化することを目的とした改善が施されています。デベロッパー向けの作業も継続しており、Move StackおよびMove Arenaフレームワークに加えて、より多くのテンプレートやツールが追加され、開発者向けツールキット（toolkit）が拡充されています。
Movement Networkは、Moveプログラミング言語を中心とした「コミュニティ第一」のブロックチェーンエコシステムを構築しています。このネットワークは、高いトランザクションスループットと即時確定性（instant finality）を実現し、複数のチェーンにまたがる共有流動性への組み込みアクセスを提供するよう設計されています。ネットワークは、Move Executor、Fast Finality Settlement Module（高速確定決済モジュール）、および分散型共有シーケンサ（Decentralized Shared Sequencer）を統合することで、安全かつ効率的な環境を提供します。ホワイトペーパー公開後、プロジェクトはクロスチェーン機能を拡張し、実行層（execution layer）をアップグレードして、より多様なブロックチェーンアプリケーションをサポートできるようにしました。
Movement資料
Movement についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Movement に関するその他の質問
Movement が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Movement の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Movement の価格は ¥ 1.129144 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Movement は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、MOVE への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Movement がMEXCで取引されました。
MOVE ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Movement 価格を確認するには、MOVE 価格のページにアクセスしてください。
MOVE の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,191.6
+0.39%
ETH
1,924.24
+0.33%
GOLD(XAUT)
4,328.42
+0.17%
SOL
75.81
+2.58%
XMR
385.23
+4.24%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、MOVE/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Movement の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Movement 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Movement (MOVE) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 22:38:49 (UTC+8) Movement (MOVE) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
MOVE USDT（先物取引）
MOVE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの MOVE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥1.123021 ¥1.123021 ¥1.123021 +1.18% 8.52M (USDT) ¥1.120038 ¥1.120038 ¥1.120038 +1.60% 7.89M (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。