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本日の Movement のライブ価格は 0.007192 JPY です。MOVE の時価総額は 28,782,983.330936 JPY です。日本 のリアルタイムの MOVE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Movement のライブ価格は 0.007192 JPY です。MOVE の時価総額は 28,782,983.330936 JPY です。日本 のリアルタイムの MOVE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Movement価格(MOVE)

1 MOVE から JPY へのライブ価格：

¥1.128359
¥1.128359¥1.128359
+1.68%1D
JPY
Movement (MOVE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:38:49 (UTC+8)

Movement 本日の価格

Movement (MOVE) の本日のライブ価格は ¥ 0.007192 で、直近24時間で 1.68% 変動しました。現在の MOVE から JPY への変換レートは、¥ 0.007192 につき MOVE です。

Movement は現在、時価総額 ¥ 28.78M#427 位、循環供給量は 4.00B MOVE です。直近24時間の MOVE は、¥ 0.006978 (安値) から ¥ 0.007205 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 227.490667725925055、史上最安値は ¥ 1.73322785640419886 です。

短期的なパフォーマンスでは、MOVE は直近1時間で +1.06%、直近7日間で -4.87% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.35K に達しました。

Movement (MOVE) 市場情報

No.427

¥ 28.78M
¥ 28.78M¥ 28.78M

¥ 60.35K
¥ 60.35K¥ 60.35K

¥ 71.92M
¥ 71.92M¥ 71.92M

4.00B
4.00B 4.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

40.02%

0.01%

ETH

Movement の現在の時価総額は ¥ 28.78M、24時間取引高は ¥ 60.35K です。MOVE の循環供給量は 4.00B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 71.92M です。

Movement 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.006978
¥ 0.006978¥ 0.006978
24H 最安値
¥ 0.007205
¥ 0.007205¥ 0.007205
24H 最高値

¥ 0.006978
¥ 0.006978¥ 0.006978

¥ 0.007205
¥ 0.007205¥ 0.007205

¥ 227.490667725925055
¥ 227.490667725925055¥ 227.490667725925055

¥ 1.73322785640419886
¥ 1.73322785640419886¥ 1.73322785640419886

+1.06%

+1.68%

-4.87%

-4.87%

Movement (MOVE) 価格履歴 JPY

Movement の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.01864323+1.68%
30日¥ -0.003948-35.44%
60日¥ -0.007478-50.98%
90日¥ -0.012188-62.89%
Movement 本日の価格変動

本日 MOVE は、 ¥ +0.01864323 (+1.68%) の変動を記録しました。

Movement 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.003948 (-35.44%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Movement 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、MOVE は、 ¥ -0.007478 (-50.98%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Movement 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.012188 (-62.89%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Movement (MOVE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Movement 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Movement の分析

この分析では、AIモデルを活用して Movement の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Movement 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の MOVE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

MOVE_USDTは4時間足チャートにおいて中枢0.00755を上回る水準で推移しており、現値0.00756は中枢軸心にほぼ密着しています。価格はS1とR1によって形成された狭いレンジ内に収まっており、短期的な相場構造は買いと売りのバランスが取れた状態となっています。 移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）はいずれも買いシグナルを示しており、指標の方向性も一致しています。市場には明確な一方的なブレイクアウトの兆候は見られず、価格は重要な中枢付近で上下に振れながら調整局面を維持しています。 MACDはゴールデンクロスを形成し、短期的な勢いは上向きに広がっています。一方、RSIは中立域に位置しており、過買や過売の極端な領域には達していません。また、ストキャスティクス系指標であるKDJやStochRSIの数値から判断すると、まだ勢いが完全に集中しているわけではなく、分散した動きが観察されます。 ボリンジャーバンドの幅は開いておらず、ボラティリティは低水準を維持しています。そのため、相場全体として急激な拡張や変動の兆候は見られません。買いの勢いはあるものの、中立的な振動指標により抑制されており、全体的なエネルギー分布は比較的散漫な状態です。 上値の抵抗としては、R1の0.00763が直近の目安となり、現値から約0.9%の距離にあります。さらに遠方の参考抵抗となるR2は0.00778で、現値から約2.9%の位置に存在します。一方、下値のサポートとしては、S1の0.00740が直近の目安となり、現値から約2.1%の距離にあります。さらに重要な守りのラインであるS2は0.00732で、現値から約3.2%の位置にあります。現在の価格はS1とR1の間で挟まれており、上下のスペースは比較的対称的に保たれています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Movement の価格に影響を与える要因は何ですか？

MOVEトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. 市場のセンチメントと全体的な暗号資産市場のトレンド
2. 交易所における取引量と流動性
3. Movementブロックチェーン技術の採用状況
4. 開発者の活動とエコシステムの成長
5. パートナーシップの発表や統合
6. ブロックチェーンプロジェクトに影響を及ぼす規制関連のニュース
7. ビットコインおよびイーサリアムの価格動向
8. トークンのユーティリティとステーキング報酬
9. 供給の動向とトークン経済学
10. 他のLayer 1ブロックチェーンとの競争

人はなぜ今日 Movement の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のMOVEの価格を知りたがっています。

1. 投資判断 - トレーダーは、ポジションの売買や保有にあたって、現在の価格を必要としています。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産の価値変動を常にモニタリングしています。
3. マーケットタイミング - 価格の動きは、エントリーおよびエグジットのチャンスを見極めるのに役立ちます。
4. リスク管理 - 現在の価格は、ストップロスや利益確定の意思決定に重要な情報を提供します。
5. マーケット分析 - 今日の価格は、テクニカル分析とファンダメンタル分析のためのデータを提供します。
6. FOMO／投機的取引 - 「乗り遅れるのではないか」という不安が、価格の動きへの関心を高めています。
7. ニュースとの相関 - 発表やマーケットイベントに対する価格反応を把握することで、市場の動向を理解できます。

リアルタイムでの価格情報は、アクティブな暗号通貨取引や投資戦略において不可欠です。

Movement の価格予測

Movement (MOVE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の MOVE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Movement (MOVE) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Movement の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Movement が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？MOVE の 2026–2027 年の価格予測は Movement 価格予測 ページでご確認いただけます。

Movement について

MOVEは、Ethereumプラットフォーム上で動作する暗号通貨トークンです。これは、Moverエコシステム内で使用するために設計されています。Moverエコシステムは、分散型金融（DeFi）プラットフォームであり、ユーザーがデジタル資産を簡単かつ効率的に管理することを目指しています。MOVEは主に、Moverエコシステム内のガバナンスに使用され、保有者がプラットフォームに影響を与えるさまざまな提案や決定に投票することを可能にします。また、このトークンはプラットフォーム内のユーティリティトークンとしても機能し、ユーザー間の取引や相互作用を促進します。MOVEは、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）合意形成メカニズムを採用しており、その供給と発行モデルはMoverコミュニティがガバナンス投票を通じて決定します。

日本 で Movement を購入して投資する方法

Movement を使用する準備はできていますか？MEXCでは、MOVE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Movement の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Movement (MOVE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Movement が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Movement (MOVE) の購入ガイド

Movement でできること

Movement を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Movement (MOVE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Movement ( MOVE ) とは何か

Movement Networkは、Modular Moveベースのブロックチェーンのエコシステムであり、MoveエコシステムとEVMエコシステムのギャップを埋めることで、開発者が安全でパフォーマンスとインターオペラビリティに優れたブロックチェーンアプリケーションを構築することができるようにします。

ホワイトペーパー

Movement資料

Movement についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Movementウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

よくある質問： Movement に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:38:49 (UTC+8)

Movement (MOVE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Movement についてさらに詳しく知る

MOVE USDT（先物取引）

MOVE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの MOVE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Movement (MOVE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Movement ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MOVE/USDT
¥1.123021
¥1.123021¥1.123021
+1.18%
8.52M (USDT)
MOVE/USDC
¥1.120038
¥1.120038¥1.120038
+1.60%
7.89M (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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¥38.66910
¥38.66910¥38.66910

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ZKcandy

ZAY

¥198.9347
¥198.9347¥198.9347

-39.60%

JMDT

JMDT

JMDT

¥157.9734
¥157.9734¥157.9734

-26.90%

STONK

STONK

STONK

¥1.197125
¥1.197125¥1.197125

-9.65%

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Squid

QUID

¥14.55233
¥14.55233¥14.55233

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¥2.088728¥2.088728

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Tutorial

Tutorial

TUT

¥10.996123
¥10.996123¥10.996123

+91.64%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.745616
¥2.745616¥2.745616

+38.72%

Audiera

Audiera

BEAT

¥422.99882
¥422.99882¥422.99882

+34.76%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.33567
¥14.33567¥14.33567

+16.80%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

MOVE から JPY の計算機

金額

MOVE
MOVE
JPY
JPY

1 MOVE = 1.129144 JPY